Kenia Os habla sobre su salud en el Día Kenini; será operada en diciembre

El Día Kenini es una fecha especial para los seguidores de Kenia Os, quienes celebran la música, la trayectoria y la conexión que mantienen con la cantante mexicana. Entre las tradiciones que distinguen esta celebración se encuentra el regalo de flores azules, un detalle que simboliza el cariño, la lealtad y el apoyo hacia la artista.

Sin embargo, este año la celebración también estuvo marcada por una revelación personal, pues la cantante habló sobre su estado de salud y compartió que deberá someterse a una operación.

Foto: Instagram Kenia Os

¿Qué reveló Kenia Os sobre su salud?

Durante una transmisión en vivo con motivo del Día Kenini, en la que se conectaron cerca de 60 mil personas, Kenia Os contó que será operada debido a la endometriosis que padece. La cantante reconoció que este proceso le genera ansiedad, pero aseguró que tiene mucha fe en que todo saldrá bien.

Además, adelantó que compartirá parte de su experiencia y del proceso médico que atravesará, con la intención de contribuir a que exista mayor información sobre los problemas hormonales y la salud reproductiva en México.

La artista también mencionó que hablará con su doctora sobre el tema, pues considera importante abordar estas cuestiones y ayudar a combatir la desinformación que todavía existe alrededor de los procesos hormonales.

Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué es la endometriosis y cómo afecta la salud?

La endometriosis es una enfermedad que se presenta cuando un tejido parecido al que recubre el interior del útero crece en otras zonas del cuerpo. Estas células pueden desarrollarse en órganos como los ovarios, las trompas de Falopio, los intestinos y la vejiga.

A diferencia del tejido uterino que se elimina durante la menstruación, el que crece fuera del útero puede acumularse y ocasionar inflamación. Con el tiempo, esto puede favorecer la aparición de quistes, tejido cicatricial y adherencias que hacen que algunos órganos se queden unidos entre sí.

Foto: Instagram Kenia Os Especial

¿Qué síntomas puede provocar la endometriosis?

Las manifestaciones de la endometriosis no son iguales en todas las pacientes, ya que pueden presentarse con distinta intensidad y frecuencia. En algunos casos, las molestias pueden interferir con las actividades cotidianas y afectar la calidad de vida.

Entre los síntomas asociados con esta enfermedad se encuentran el dolor persistente en la zona pélvica, los cólicos menstruales intensos, las molestias durante las relaciones sexuales y los periodos con sangrado abundante o irregular. También pueden aparecer cansancio constante y problemas digestivos, como dolor abdominal, diarrea o estreñimiento.

Existen tratamientos para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las pacientes, aunque las opciones dependen de cada caso. Por ello, la valoración médica es fundamental para determinar el manejo más adecuado.

Con la decisión de compartir parte de su proceso, Kenia Os busca generar conciencia sobre esta condición y fomentar que más personas tengan acceso a información confiable acerca de su salud.