El señor de los anillos: Así se vivió el estreno de la temporada 3 de Los anillos de poder en CDMX

La Tierra Media está por enfrentar uno de los acontecimientos más importantes de su historia: la creación del Anillo Único de Sauron, la cual contará con una secuencia de aproximadamente 15 minutos, prácticamente sin diálogos, en la que el Señor Oscuro se enfrentará a un volcán, así lo adelantó J.D. Payne, cocreador y productor ejecutivo de la serie de Prime Video.

Durante la alfombra negra de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, el creador y productor ejecutivo adelantó que llevar este episodio de la mitología de J. R. R. Tolkien a la pantalla ha representado el mayor desafío de la producción hasta ahora.

De acuerdo con Payne, la escena requirió la colaboración de distintas áreas de producción, desde el trabajo actoral de Vickers hasta el diseño de escenarios, los efectos visuales, el sonido y la música.

El creador explicó que uno de los principales desafíos fue encontrar la manera de mostrar cómo Sauron deposita su odio, maldad y voluntad en el Anillo Único, algo que, según relató, llevó al equipo a desarrollar distintas propuestas visuales.

Además de J. D. Payne, en la gala desfilaron Charlie Vickers, quien interpreta a Sauron; Daniel Weyman, encargado de dar vida a Gandalf; Cynthia Addai-Robinson, la reina Míriel, y Jamie Campbell Bower, quien se incorpora a la serie como Celeborn.

Sauron estará dispuesto a sacrificar vidas para crear el Anillo Único

Charlie Vickers, quien interpreta a Sauron, explicó que el Señor Oscuro se encontrará más cerca que nunca de completar sus planes para dominar la Tierra Media.

Está más cerca que nunca de alcanzar su objetivo, así que está más obsesionado que nunca. Ha llegado a un punto de no retorno”, declaró el actor durante la alfombra negra.

La creación del Anillo Único se convertirá en la principal obsesión de su personaje, incluso si conseguirlo implica provocar nuevas pérdidas.

Quiere crear el Anillo Único. Los fans pueden esperar que persiga ese objetivo incansablemente durante toda la temporada, a costa de bastantes personas”, explicó.

Charlie Vickers, el peligroso Sauron. Pavel Jurado Canseco

Esto se deja ver en el nuevo tráiler de la tercera temporada, en el que se observa el avance de los ejércitos de Sauron y los esfuerzos de los pueblos libres por impedir su conquista.

El regreso de Celeborn y los conflictos de Númenor

Además de la creación del Anillo Único, Payne señaló que los nuevos episodios mostrarán el reencuentro de Galadriel y Celeborn, un personaje cuya ausencia había despertado preguntas entre los seguidores de la historia.

Los fans han esperado algunas temporadas para ver al esposo de Galadriel”, comentó el creador, quien celebró la incorporación de Jamie Campbell Bower al reparto.

“Estamos muy agradecidos de tener a Jamie Campbell Bower. Él es increíble”, expresó.

Sin embargo, los conflictos de la nueva entrega no estarán limitados a la amenaza del Señor Oscuro. La situación política de Númenor también tendrá un papel importante, en medio de las tensiones que amenazan la estabilidad del reino insular.

“La política de Númenor es muy compleja, muy complicada en esta temporada”, adelantó Payne.

Al respecto, Cynthia Addai-Robinson, quien interpreta a la reina Míriel, explicó que su personaje estará dispuesto a realizar importantes sacrificios para proteger a su pueblo.

Cynthia Adai durante pasarela del Señor de los Anillos. Pavel Jurado Canseco

Llegará tan lejos como sea necesario y creo que, a veces, eso requiere hacer grandes sacrificios”, comentó la actriz durante la alfombra negra de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Addai-Robinson destacó que la inteligencia y la capacidad estratégica de Míriel continuarán siendo características fundamentales de su personalidad.

Algo que siempre me ha gustado de Míriel es que es una mujer muy inteligente. Siempre intenta ser muy reflexiva y estratégica. Esta temporada veremos precisamente eso. Se enfrentará a decisiones imposibles y todo lo que haga será por el bien de su pueblo”, adelantó.

Gandalf buscará combatir la oscuridad de una forma diferente a Sauron

Otro de los personajes que tendrá una evolución importante será Gandalf, interpretado por Daniel Weyman, quien adelantó que el mago comenzará a comprender el verdadero propósito de su presencia en la Tierra Media.

El actor explicó que su personaje pasó cinco años junto a Tom Bombadil, quien, entre acertijos, canciones y bromas, también le habló sobre su misión, sus responsabilidades y a quién sirve.

El actor adelantó que la tercera temporada mostrará a Gandalf explorando el significado de esa misión, no sólo mediante sus habilidades mágicas, sino también a través de su relación con otros seres.

Daniel Weyman será Gandalf el blanco. Pavel Jurado Canseco

Además, contó que su personaje deberá descubrir si su papel consiste en utilizar su bastón para realizar magia o, en ocasiones, ayudar a otros a reconocer la bondad que todavía existe en ellos.

Espero que Gandalf pueda tocar los corazones de los seres de la Tierra Media con los que se encuentre y tratar de crear un espacio para que el bien se levante contra la oscuridad”, expresó.

Jamie Campbell Bower se suma al universo de Tolkien

Otro de los participantes en la alfombra negra fue Jamie Campbell Bower, quien dará vida a Celeborn, el esposo de Galadriel, interpretada por Morfydd Clark.

Su llegada a la producción representa un nuevo capítulo en una trayectoria ligada a las historias fantásticas y sobrenaturales, después de participar en franquicias como Crepúsculo y Cazadores de sombras, así como de interpretar al villano Vecna en Stranger Things.

He tenido mucha suerte de poder interpretar personajes en estos mundos. A lo largo de mi carrera, los papeles que han llegado a mí han pertenecido a estos universos”, dijo Jamie tras preguntarle sobre su relación con personajes sobrenaturales y mitológicos.

Jaime Campbell también tiene una banda de posthardcore Pavel Jurado Canseco

Bower también se mostró agradecido por las oportunidades que le han permitido desarrollar buena parte de su carrera dentro del género fantástico.

“No sé si me estaban esperando o no, pero ha sido un regalo que he recibido. Un regalo continuo, y estoy muy agradecido por ello”, señaló el también músico y exintegrante de Counterfeit.