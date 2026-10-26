Ataque masivo con drones en Rusia alcanza el tren donde viajaba el mexicano César Montes

Un ataque masivo con drones ucranianos alcanzó el tren de pasajeros en el que se trasladaba el defensor mexicano César Montes junto con el resto del plantel del FC Lokomotiv Moscú. El grave incidente ocurrió durante la madrugada en la región de Vorónezh, generando pánico en la comitiva deportiva pero sin dejar heridos en el equipo.

La escuadra moscovita viajaba de regreso a la capital tras disputar un partido de la liga local en Rostov del Don. El convoy, que cubría la ruta entre Anapa y Moscú, quedó atrapado durante una ofensiva en la que las defensas aéreas interceptaron más de 70 artefactos no tripulados. El impacto de los restos provocó daños severos en varios vagones civiles, aunque la sección donde se encontraba el 'Cachorro' no sufrió afectaciones directas.

Médicos del equipo auxiliaron a los heridos en la vía

Ante la magnitud de la emergencia en la locomotora, el cuerpo médico del Lokomotiv descendió de los vagones para brindar primeros auxilios y atención sanitaria a los pasajeros heridos en el impacto.

Las autoridades de Vorónezh confirmaron los daños colaterales de la ofensiva en la zona:

Saldo del atentado: El ataque en la demarcación dejó dos personas fallecidas y al menos 17 heridos.

Interrupción del servicio: Se suspendió temporalmente el suministro eléctrico en la red ferroviaria para permitir las maniobras de rescate y seguridad.

Evacuación: Los deportistas y el cuerpo técnico abandonaron el convoy para abordar un autobús dispuesto por la directiva del club.

Montes y la plantilla reportan sin daños en Moscú

Luego de completar el trayecto por carretera bajo resguardo, la directiva del Lokomotiv Moscú emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los aficionados y a los familiares de los futbolistas.

La institución confirmó que César Montes y la plantilla completa se encuentran en perfectas condiciones dentro de su centro de entrenamiento en la capital, donde retomarán las prácticas con normalidad de cara a su siguiente compromiso en la Premier League Rusa.