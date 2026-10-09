¿Sientes que se te fue el tren? La brutal lección de Guillermo del Toro sobre la edad que te cambiará la perspectiva

¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa, que los demás avanzan mientras tú sigues intentando encontrar tu camino o que ya es demasiado tarde para cumplir tus sueños? Guillermo del Toro conoce esa sensación y tiene un mensaje para quienes creen que la vida se les está yendo de las manos: todavía hay tiempo para empezar.

La lección de Guillermo del Toro para quienes sienten que van tarde en la vida

El cineasta mexicano, ganador de tres premios Oscar, compartió una de sus reflexiones más recordadas durante una charla en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en marzo de 2018.

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el cineasta mexicano compartió una lección sobre la edad, la paciencia y la importancia de actuar. MediaPunch Inc

Frente a miles de asistentes, habló sin filtros sobre la desesperación que experimentó durante sus veintes y la presión de sentir que todavía no había conseguido nada importante.

Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación”, expresó. Después recordó los pensamientos que lo acompañaban cuando era más joven: “Ya me pasó la vida y no hice nada”.

Su conclusión fue tan directa como contundente:

Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo. El otro valor que tienen es la rabia de hacer cosas: ¡háganlas! Son dos recursos vitales para tener”.

El director de La forma del agua asegura que la juventud tiene dos recursos fundamentales: tiempo y rabia para hacer realidad sus ideas. AFP

La frase se convirtió en una de las lecciones más compartidas del director, pues conecta con una inquietud que no desaparece al cumplir cierta edad: la idea de que deberíamos tener una carrera consolidada, estabilidad económica y metas cumplidas antes de llegar a los 30.

¿Por qué Guillermo del Toro se sentía fracasado a los veinte años?

Actualmente, el nombre de Guillermo del Toro está asociado con el reconocimiento internacional, la creatividad y una filmografía que ha conquistado tanto a la crítica como al público. Sin embargo, su trayectoria no fue una sucesión ininterrumpida de éxitos.

Originario de Guadalajara, Jalisco, el director comenzó a abrirse camino en el cine con Cronos (1993), película que le permitió mostrar su particular visión del género fantástico. Después llegaron proyectos como Mimic, El espinazo del diablo, Hellboy y El laberinto del fauno.

Antes de convertirse en uno de los cineastas mexicanos más reconocidos del mundo, Guillermo del Toro también enfrentó dudas e incertidumbre sobre su futuro. | Heritage Auctions

Entre una producción y otra, no obstante, también hubo periodos de espera, dificultades y proyectos que no avanzaron al ritmo deseado. En su charla de 2018, Del Toro recordó que desde fuera una carrera suele contarse a través de sus grandes momentos, mientras que las pausas y los tropiezos quedan fuera de la historia.

Esa perspectiva es precisamente la que vuelve tan significativa su reflexión: incluso alguien que terminó convirtiéndose en uno de los cineastas mexicanos más reconocidos del mundo llegó a pensar que no había hecho suficiente con su vida.

¿A qué edad se alcanza el éxito? La reflexión de Guillermo del Toro sobre el tiempo

El mensaje del director no consiste en asegurar que todo llegará por arte de magia ni en romantizar las dificultades económicas o profesionales. Su planteamiento es distinto: sentir frustración porque todavía no alcanzas tus objetivos no significa que hayas perdido la oportunidad de conseguirlos.

El ganador del Oscar recuerda que sentirse perdido a los veinte años no significa haber fracasado ni quedarse sin oportunidades. Reuters

La desesperación puede aparecer cuando existe una distancia entre lo que deseas y lo que has logrado hasta ahora. Quieres desarrollar una carrera, emprender un proyecto, cambiar de profesión o encontrar una vocación, pero no sabes cómo dar el siguiente paso.

En ese escenario, la invitación de Del Toro es aprovechar esa energía para actuar. Su llamado a tener la “rabia de hacer cosas” apunta a convertir la inconformidad en movimiento, en lugar de permitir que el miedo al fracaso paralice cualquier intento.

Esto también implica entender que cada trayectoria tiene sus propios tiempos. Comparar nuestros avances con los de otras personas puede distorsionar la percepción de lo que hemos conseguido y hacernos creer que estamos atrasados, aunque sigamos aprendiendo y construyendo posibilidades.

¿Cómo construyó Guillermo del Toro su carrera?

La trayectoria de Guillermo del Toro ofrece contexto a sus palabras. En 2018 ganó dos premios Oscar por La forma del agua: Mejor director y Mejor película. Años después, en 2023, obtuvo una tercera estatuilla gracias a Pinocho, reconocida como Mejor película animada.

De Cronos a Pinocho, la trayectoria del director demuestra que construir una carrera artística requiere perseverancia, aprendizaje y paciencia. (Foto: Cuartoscuro)

Su filmografía demuestra que su talento encontró distintas formas de expresión a lo largo de los años, desde el cine de terror hasta la animación. Pero su historia no debe leerse únicamente como una recompensa final, sino como el resultado de una búsqueda creativa sostenida durante décadas.

Del Toro ha defendido, además, la importancia de aprender el oficio, colaborar con otras personas y perseverar incluso cuando los resultados tardan en llegar. Para él, la experiencia adquirida durante los momentos adversos también forma parte del crecimiento profesional.

Así que, si sientes que se te fue el tren, recuerda que tu vida no tiene que parecerse al calendario de nadie más. A veces, el primer paso para avanzar consiste en dejar de castigarte por lo que todavía no has conseguido y comenzar a trabajar por aquello que aún deseas construir.