Sheinbaum celebra renuncia de Taddei al INE; condena burlas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la inminente renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE fue una buena decisión para evitar que haya sombras de duda o sospecha sobre el Instituto.

En su conferencia matutina, dijo que no se pueden permitir situaciones como la relación abierta con contratistas favorecidos, en este caso por el INE.

Insistió en que la Auditoría Superior de la Federación debe continuar con sus investigaciones sobre la posible corrupción en que presuntamente incurrió la titular del INE.

Sheinbaum aseguró que el Instituto tiene garantizados los recursos que se requieren para la realización de las elecciones del próximo año.

Por otra parte, la mandataria deploró que la discusión pública en torno al caso haya derivado en agresiones de género y descalificaciones de índole personal. Censuró el uso de expresiones misóginas contra Taddei a raíz de los videos difundidos en redes sociales, remarcando que el escrutinio debe centrarse con rigor en la legalidad del gasto y no en ataques personales.

El expediente que detonó la salida

La dimisión que formalizará Taddei este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados concluye una gestión de tres años y medio marcada en su recta final por irregularidades administrativas.

El detonante fue la indagatoria sobre un bloque de contratos por 198 millones de pesos adjudicados en 2024 para la fabricación de mamparas y urnas electorales. Las asignaciones beneficiaron a firmas como Corporativo ZEG y Cajas Graf, pertenecientes al proveedor Alfredo Hernández, quien apareció en videos en una relación cercana con Taddei.

Dichas empresas incorporaron como representantes legales a excolaboradores directos de la presidencia del INE pocas semanas después de que Taddei asumiera el cargo en abril de 2023, pese a que ambas compañías acumulaban expedientes abiertos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una investigación en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por presuntas prácticas monopólicas.

Con la renuncia sobre la mesa, la Cámara de Diputados deberá activar el procedimiento constitucional para designar a un presidente sustituto que concluya el periodo original, mientras el Consejo General definirá una presidencia interina para no interrumpir los trabajos electorales en curso.