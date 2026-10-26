Entre soberanía y aranceles: Sheinbaum revela las peticiones de EU y habla de avances comerciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno ha rechazado en distintas ocasiones las solicitudes de Estados Unidos para que sus fuerzas armadas realicen operaciones en territorio mexicano contra los cárteles de la droga, al sostener que la coordinación bilateral en materia de seguridad ha dado resultados sin comprometer la soberanía nacional.

La mandataria explicó en su conferencia mañanera, que, aunque el gobierno estadunidense ha planteado la posibilidad de desplegar a sus fuerzas militares en México, la postura de su administración ha sido mantener la colaboración entre ambos países bajo condiciones de respeto a la integridad territorial y confianza mutua.

Ellos lo han solicitado en distintas ocasiones (operaciones en México) y siempre hemos dicho que podemos coordinarnos, pero en el marco de estos principios: soberanía, integridad territorial y confianza mutua”, expresó.

Sheinbaum aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para destacar que la cooperación con el gobierno estadunidense permite avanzar en materia de seguridad sin necesidad de que personal militar extranjero opere directamente en territorio nacional.

En ese sentido, la primera presidenta del país reiteró que la coordinación debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el respeto a la soberanía de ambos países.

Reproducir

Avanzan negociaciones comerciales con Estados Unidos

En paralelo, la jefa de Estado informó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances importantes, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo para resolver las diferencias relacionadas con los aranceles que afectan a las industrias automotriz y siderúrgica.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadunidense, Donald Trump, señalara que ambos países estaban cerca de destrabar las tensiones comerciales. Al respecto, Sheinbaum Pardo pidió esperar los resultados de las conversaciones y evitó establecer una fecha para el posible anuncio de un entendimiento entre ambos gobiernos.

La titular del Ejecutivo federal detalló que el secretario de Economía mantiene comunicación constante con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y con el Departamento de Comercio de ese país, como parte de las mesas de trabajo para alcanzar una solución.

Aunque reconoció que las partes están próximas a lograr un entendimiento, subrayó que las negociaciones continúan y que los acuerdos todavía no están cerrados.