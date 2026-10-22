De padre e hijo en Euphoria a un último tributo: El emotivo proyecto que une a Jacob Elordi y Eric Dane

Jacob Elordi volverá a estar relacionado con Eric Dane, su compañero en la serie Euphoria, aunque esta vez será fuera de la pantalla. El actor australiano participará en un proyecto dedicado a recuperar las experiencias personales del intérprete, quien falleció en febrero de 2026.

Se trata de la versión en audiolibro de My Book of Days: A Memoir in Moments, las memorias que Dane escribió durante los últimos meses de su vida y que llegarán al público el próximo 3 de noviembre.

La participación de Elordi tiene una conexión particular con Euphoria, pues ambos interpretaron a padre e hijo en la producción de HBO. Ahora, el actor de 29 años será el encargado de narrar la mayor parte del libro, según confirmó la editorial Penguin Random House.

Jacob Elordi narrará las memorias de Eric Dane, con quien interpretó a padre e hijo en la serie Euphoria. IG jacobelordicom

Jacob Elordi narrará el libro de Eric Dane tras trabajar juntos en Euphoria

En Euphoria, Jacob Elordi interpreta a Nate Jacobs, un joven cuya relación con su padre, Cal Jacobs, está marcada por los secretos familiares, los conflictos personales y una convivencia complicada.

El personaje de Cal estuvo a cargo de Eric Dane, quien formó parte de la serie creada por Sam Levinson desde su primera temporada y regresó para la tercera entrega, uno de sus últimos trabajos antes de morir.

Aunque sus personajes mantenían una relación conflictiva en la ficción, ambos actores compartieron una parte importante de la historia de la familia Jacobs. Esa conexión ahora se traslada al proyecto editorial que recupera las memorias de Dane.

De acuerdo con Entertainment Weekly, Elordi será el narrador principal del audiolibro, mientras que la periodista y escritora Maria Shriver participará con la lectura de la introducción, un texto que ella misma preparó para la publicación.

Shriver también está involucrada en el lanzamiento a través de The Open Field, su sello editorial perteneciente a Penguin Random House, encargado de publicar las memorias del actor estadounidense.

La versión en audio permitirá escuchar las experiencias de Dane a través de la voz de uno de sus compañeros de reparto, aunque el contenido corresponde a los recuerdos y testimonios que el propio actor dejó por escrito.

El lanzamiento está previsto para el 3 de noviembre de 2026, tanto en formato impreso como digital y audiolibro. La edición física contará con 272 páginas, según la información publicada por la editorial.

Jacob Elordi, protagonista de Euphoria, narrará el audiolibro de las memorias de Eric Dane, quien interpretó a su padre. IG jacobelordicom

¿Qué revela Eric Dane en sus memorias My Book of Days?

En My Book of Days, Eric Dane repasa distintos momentos de su vida, desde sus primeros años intentando conseguir oportunidades en Hollywood hasta las dificultades personales que enfrentó durante su carrera.

Uno de los temas centrales es su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que hizo pública en abril de 2025 y que afectó progresivamente su movilidad.

El actor recuerda cómo comenzó a experimentar cambios físicos y el impacto que tuvo conocer su diagnóstico. También aborda la manera en que la enfermedad modificó su relación con las actividades cotidianas y su familia.

Las memorias están organizadas alrededor de días que marcaron su vida, en lugar de presentar únicamente un recorrido cronológico por su trayectoria profesional.

Dane también habla de su matrimonio con Rebecca Gayheart, madre de sus dos hijas, Billie y Georgia, y de la relación que ambos mantuvieron durante los últimos años de su vida.

De acuerdo con un adelanto publicado por People, el actor escribió sobre las dificultades que enfrentó al perder capacidades físicas, incluida la imposibilidad de abrazar a una de sus hijas como lo hacía anteriormente.

Eric Dane, recordado por Euphoria y Grey's Anatomy, dejó sus memorias en My Book of Days antes de fallecer. IG realericdane

Eric Dane también revela por qué salió de Grey’s Anatomy

Otro de los episodios que Eric Dane aborda en sus memorias está relacionado con su salida de Grey’s Anatomy, serie en la que interpretó al doctor Mark Sloan, conocido por los seguidores como McSteamy.

El actor se incorporó a la producción en 2006 con una participación que inicialmente estaba pensada para ser breve. Sin embargo, la popularidad de su personaje llevó a que se integrara al reparto habitual.

Durante su paso por la serie, Dane enfrentó problemas de adicción que afectaron distintos aspectos de su vida. En el libro reconoce que ingresó a rehabilitación en cinco ocasiones mientras trabajaba en la producción.

No obstante, el intérprete sostiene que su salida de Grey’s Anatomy no ocurrió directamente por sus adicciones, aunque admite que sus problemas personales tampoco favorecieron su situación profesional.

Según su versión, la decisión estuvo relacionada principalmente con el costo de mantener a su personaje dentro del reparto, pues su salario había aumentado conforme avanzaba su participación.

Dane también reconoce que, para entonces, se encontraba emocionalmente preparado para dejar atrás a Mark Sloan, después de varios años interpretándolo.

Su personaje murió al comienzo de la novena temporada, como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente aéreo presentado al final de la entrega anterior.

¿Cuándo murió Eric Dane y qué enfermedad tenía?

Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares.

El actor había confirmado públicamente su diagnóstico en abril de 2025 y, durante los meses siguientes, comenzó a participar en iniciativas para promover la investigación y dar mayor visibilidad a las personas que viven con ELA.

A pesar de las complicaciones de salud, continuó vinculado con algunos proyectos profesionales, incluida la tercera temporada de Euphoria, en la que volvió a interpretar a Cal Jacobs.

Además de su trabajo en esa producción y Grey’s Anatomy, participó en series como The Last Ship y películas como Marley & Me, Valentine’s Day y Bad Boys: Ride or Die.