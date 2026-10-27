Frentes Políticos / 27 de octubre de 2026

1. Salud. La conducción de un instituto de salud pública, en cualquier parte del mundo, es una tarea que requiere precisión quirúrgica. El IMSS y el ISSSTE subsisten gracias a que las autoridades nunca los han dejado caer, atendiendo el crecimiento demográfico y las necesidades de la población. Resulta natural que la presidenta Claudia Sheinbaum defienda los avances en salud pública. No son coincidencia las críticas generadas en las semanas recientes, que la mandataria tachó de infundadas. Hoy martes, Zoé Robledo volverá a la conferencia matutina para poner los puntos sobre las íes. Los resultados tienen la palabra.

2. Lo que sigue. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la renuncia de Guadalupe Taddei al INE en pos de recuperar lo más pronto posible la credibilidad del instituto y volver a confiar en la democracia a siete meses de las elecciones intermedias. Viene la reflexión y el reacomodo. La mandataria enfatizó que no pueden tolerarse vínculos abiertos con contratistas favorecidos, por lo que se vislumbra una investigación a fondo que ayude a despejar las sombras de duda y sospechas que hoy manchan al instituto. Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación, debe aclarar la presunta corrupción. A la espera. Esto apenas comienza.

3. Prisa. Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que los legisladores cuidarán el debido proceso y, tras la salida de Guadalupe Taddei, elegirán en la presidencia del INE a la persona que garantice elecciones imparciales. “Yo estoy cierto que la Junta de Coordinación Política entiende que estamos en un año electoral y actuará de manera inmediata”, expresó. Esta junta es la que establece los plazos que emita en la convocatoria para elegir la vacante de consejera o consejero presidente del INE. El tiempo apremia y lo que más conviene a la clase política es unirse para reedificar la confianza antes de hacer leña de este arbolote caído.

4. Sordera. Activistas y ciudadanos exigieron, mediante protestas, la suspensión definitiva de la segunda fase de la ampliación del puerto de Veracruz, y la detención de la extracción de rocas en la localidad de Mozomboa. La Primera Sala de la Corte resolvió en marzo de 2022 el amparo en revisión interpuesto por ciudadanos y organizaciones, que, en teoría, dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que la Semarnat había otorgado en 2004, y ordenó la suspensión de la obra. Ana Fernández, activista, estudiante de biología, se pregunta entonces por qué el gobierno de Rocío Nahle construye una escollera. Respuesta, por prepotencia.

5. ¿Fuego amigo? El más rabioso en contra de la Ley de Economía Digital no es un panista, no es un priista, menos un militante de Movimiento Ciudadano, es un legislador de ¡Morena! Ricardo Sheffield Padilla, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor, está en gira de medios, en su mayoría de su natal Guanajuato, echando espuma por la boca contra esta ley. Y quienes lo conocen, aseguran que es porque aún tiene injerencia sobre cientos de gasolineras que le siguen dando moche por los favores que les hizo cuando fue servidor público. Y, claro, la tajada es en efectivo. Ni modo que a Sheffield le salpiquen en transferencia electrónica.