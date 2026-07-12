Pitbull consigue récord Guinness en festival de música; esta fue la razón

Pitbull logró un récord Guinness durante su presentación en el festival BST Hyde Park de Londres, pero no fue por una de sus canciones ni por la cantidad de asistentes al concierto, sino por una peculiar muestra de cariño de sus fans: miles de personas llegaron al evento con calvas postizas para imitar su imagen.

El cantante, conocido por éxitos como Give Me Everything, I Know You Want Me y Timber, reunió a 22 mil 141 personas con calvas falsas en un mismo lugar, cifra que le permitió obtener el reconocimiento mundial por la mayor concentración de fans con este accesorio durante un concierto.

La iniciativa forma parte de una tradición que comenzó hace algunos años, cuando seguidores de Pitbull empezaron a asistir a sus conciertos vestidos como él. El look suele incluir calva postiza, gafas de aviador, camisa blanca y corbata negra, una combinación asociada desde hace tiempo con la imagen del artista.

¿Cómo se logró el récord Guinness de Pitbull?

El intento de récord ocurrió el pasado 10 de julio, antes de que Pitbull subiera al escenario del BST Hyde Park. Para validar la marca, más de 400 voluntarios participaron en el conteo de los asistentes que cumplían con las reglas establecidas.

De acuerdo con los criterios del récord, las personas debían cubrir por completo su cabello con la calva postiza, especialmente la parte frontal y superior de la cabeza. Además, tenían que mantenerla puesta al menos durante un minuto.

Guinness World Records también utilizó un sistema de conteo apoyado con imágenes captadas por drones, con el fin de confirmar la cantidad de participantes.

El récord Guinness que rompió Pitbull en un festival de música AFP

El resultado fue una multitud de fans vestidos como Pitbull, a quienes el propio cantante suele llamar de cariño “Baldies”.

Pitbull también se puso una calva postiza

La celebración no quedó solo entre el público. Pitbull también se colocó una calva postiza para formar parte del momento y recibió el reconocimiento sobre el escenario, acompañado por miles de seguidores que festejaron el logro.

El artista se mostró emocionado por la respuesta de sus fans y agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Poder perseguir mi sueño y estar en un escenario como este representando a todos los Baldies del mundo... esto no tiene precio. No hay forma de decir gracias. No existen palabras para expresar lo que siento en este momento”, dijo Pitbull durante el concierto.

Pitbull también se colocó una calva postiza AFP

Una tradición que se volvió récord mundial

La idea de llevar el look de Pitbull a los conciertos tomó fuerza desde 2021, cuando algunos fans comenzaron a disfrazarse como el cantante en sus presentaciones. Con el tiempo, la práctica se volvió una especie de ritual entre sus seguidores.

El impulso para convertirlo en récord llegó después, cuando el creador de contenido Jack Remmington propuso que los asistentes intentaran romper una marca mundial vestidos como el artista.

Lo que inició como una broma entre fans terminó en un reconocimiento oficial. Con más de 22 mil personas usando calvas postizas en Londres, Pitbull no solo sumó otro momento viral a su carrera, también convirtió una seña de identidad en una celebración colectiva.

El récord llega en medio de una gira en la que el cantante ha mantenido una fuerte conexión con su público, que ha adoptado con humor y cariño uno de los rasgos más reconocibles de su imagen.