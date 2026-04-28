El regreso de Ted Lasso 4 ya tiene fecha y viene con cambios importantes. Apple TV+ confirmó que la nueva temporada de la serie protagonizada por Ted Lasso se estrenará el próximo 5 de agosto, marcando el inicio de una etapa distinta para la historia que convirtió al optimismo en su sello principal.

El anuncio llegó acompañado de un primer adelanto que deja ver hacia dónde se mueve la trama. Esta vez, el foco no estará en el equipo masculino del AFC Richmond, sino en un nuevo proyecto: la creación de un equipo femenil que abre un nuevo camino dentro del universo de la serie.

Ted Lasso 4: Apple TV+ confirma fecha de estreno y lanza primer adelanto Captura de pantalla

Ted Lasso 4: fecha de estreno y primer vistazo

La plataforma Apple TV+ compartió las primeras imágenes de Ted Lasso 4, generando expectativa entre los seguidores que esperaban noticias desde hace meses. Aunque ya se había adelantado que el estreno ocurriría en verano de 2026, ahora la fecha es oficial.

El adelanto muestra el regreso de Jason Sudeikis como el entrenador que da nombre a la serie, acompañado nuevamente por su inseparable Coach Beard. La dinámica entre ambos se mantiene como uno de los pilares, pero ahora con un entorno completamente distinto.

Uno de los cambios más relevantes en Ted Lasso 4 es la decisión de Rebecca y Keeley de lanzar un equipo femenil. Este giro no solo amplía el universo narrativo, también introduce nuevas historias y personajes.

Hannah Waddingham y Juno Temple retoman sus papeles para impulsar este proyecto dentro del club. La idea ya se había insinuado en entregas anteriores, pero ahora toma forma como el eje principal de la temporada.

En este contexto, aparece una nueva figura clave: Tanya Reynolds, quien se suma como entrenadora para guiar al equipo. Su incorporación marca uno de los movimientos más visibles en el reparto y apunta a una dinámica diferente en la cancha y fuera de ella.

Ted Lasso 4: Apple TV+ confirma fecha de estreno y lanza primer adelanto Captura de pantalla

El elenco que regresa y la ausencia que llama la atención en Ted Lasso 4

Además del protagonista, gran parte del elenco original vuelve para Ted Lasso 4. Entre ellos están Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, quienes han sido piezas fundamentales en el desarrollo de la historia.

También regresan personajes que han tenido peso en la vida personal de Ted, como Michelle Lasso, lo que sugiere que la serie seguirá explorando el equilibrio entre lo profesional y lo emocional.

Sin embargo, hay una ausencia que no pasa desapercibida: Phil Dunster no estará en esta temporada. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos del público, por lo que su salida marca un cambio importante en la dinámica del equipo.

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De regreso al fútbol, pero con otro enfoque

La historia de Ted Lasso 4 retoma al personaje principal después de su regreso a Estados Unidos, donde buscaba reconectar con su hijo. Ahora, acepta una nueva propuesta de Rebecca: dirigir a un equipo femenil de segunda división.

Este punto de partida abre la puerta a temas que la serie ha trabajado desde su inicio: el trabajo en equipo, la confianza y el crecimiento personal. Aunque el fútbol sigue presente, la narrativa mantiene su estilo centrado en las relaciones humanas.

Desde su estreno, Ted Lasso ha construido su identidad alrededor de personajes que evolucionan más allá de los resultados en la cancha.

Con más de una decena de premios Emmy en su historial, la serie se consolidó como una de las producciones más reconocidas de Apple TV+.

La nueva temporada busca mantener ese tono, pero con una historia que expande el universo del club y pone a prueba a sus protagonistas en un contexto distinto.

El 5 de agosto marcará el regreso de Ted Lasso 4, ahora con un equipo que empieza desde cero y con personajes que tendrán que adaptarse a un nuevo reto dentro y fuera del campo.