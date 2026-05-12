Actor de televisión firma contrato como futbolista profesional

Cristo Fernández, actor mexicano que alcanzó fama internacional gracias a su participación en la serie Ted Lasso, consiguió cumplir uno de los sueños más importantes de su vida luego de firmar contrato como futbolista profesional con El Paso Locomotive FC a los 35 años.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, fue anunciado oficialmente como nuevo elemento del conjunto de la USL Championship, considerada la segunda categoría más importante del futbol en Estados Unidos, solamente por detrás de la MLS.

La llegada de Cristo Fernández se dio después de permanecer cerca de 2 meses a prueba con el equipo texano, donde logró convencer al cuerpo técnico encabezado por Junior González gracias a sus condiciones ofensivas, liderazgo y compromiso dentro del vestidor.

Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que añade otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque. Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fomentando la cultura positiva que buscamos como club”, señaló el entrenador del equipo.

Aunque muchos lo identifican por interpretar a Dani Rojas en Ted Lasso, la relación de Fernández con el futbol viene desde mucho antes de su carrera artística.

Durante su infancia formó parte de las fuerzas básicas de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajra, donde soñaba con llegar al profesionalismo antes de que una lesión cambiara momentáneamente el rumbo de su vida y lo acercara al mundo de la actuación.

Sin embargo, el futbol nunca salió completamente de sus planes.

El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad, y sin importar a donde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”, expresó el actor mexicano tras hacerse oficial su incorporación.

Fernández incluso mantuvo actividad reciente dentro del futbol con el segundo equipo del Chicago Fire FC, situación que le permitió mantenerse en ritmo competitivo antes de recibir la oportunidad definitiva con el club de Texas.

El mexicano compartió además un mensaje emotivo sobre lo que representa esta nueva etapa en su vida profesional y personal.

Este viaje de regreso al futbol profesional se trata de creer en uno mismo, arriesgarse y seguir persiguiendo los sueños sin importar cuán inesperado sea el camino. Porque como decimos en México: hay que seguirle echando ganas”, compartió Fernández.

Actualmente, El Paso Locomotive FC pelea por mantenerse en la parte alta de la clasificación dentro de la USL Championship y espera que el mexicano pueda aportar profundidad ofensiva y experiencia al grupo durante el resto de la temporada.