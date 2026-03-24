¿Se hará realidad? Cristian Castro insiste en dueto con Luis Miguel

La ilusión de ver juntos a Cristian Castro y Luis Miguel en un mismo escenario sigue más viva que nunca. Y es que, lejos de rendirse, el llamado ‘Gallito feliz’ ha dejado claro que no piensa abandonar su sueño de lograr un dueto con el 'Sol de México', aunque el camino no parezca sencillo.

Cristian Castro buscará a Luis Miguel

En recientes declaraciones, Cristian Castro volvió a encender la conversación al confirmar que sigue insistiendo en la idea de colaborar con Luis Miguel. Con su característico sentido del humor, el intérprete confesó que incluso estaría dispuesto a viajar hasta Europa para buscarlo personalmente y proponerle el proyecto.

Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo”, comentó entre risas, dejando ver que su entusiasmo no es pasajero.

El cantante asegura que está dispuesto a viajar a Madrid para buscarlo. (Foto: Mezcal Entertainment)

La frase, aunque dicha en tono ligero, refleja la admiración que ha mantenido durante años por uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Cristian Castro quiere un dueto con Luis Miguel

Lejos de cualquier rivalidad, Castro ha insistido en que su intención no es competir ni alimentar las constantes comparaciones que existen entre ambos cantantes. Por el contrario, su deseo es unir talentos y ofrecer al público un momento único.

Muchos nos comparan, pero yo lo que quiero es que cantemos juntos”, expresó, dejando claro que busca un acercamiento artístico más que una confrontación de egos.

Fans sueñan con un dueto entre ambos íconos. Mezcalent / IG luismiguel

Esta no es la primera vez que Cristian habla del tema. En días recientes, incluso reveló que cuenta con el número personal de Luis Miguel y que suele bromear enviándole mensajes para invitarlo a cantar juntos. Aunque hasta ahora no ha recibido una respuesta pública, el cantante se mantiene optimista.

Cristian Castro quiere cantar en la boda de Luis Miguel

Durante una entrevista, también compartió que su interés nace desde la admiración profunda que siente por su colega, a quien considera una de las grandes voces de la música latina. Para él, una colaboración no solo sería un logro personal, sino un regalo para los fans que han seguido sus trayectorias durante décadas.

Reveló que incluso le envía mensajes al “Sol de México”. IG luismiguel / X @CristianCastro

El tema ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores no han tardado en imaginar cómo sonaría una canción interpretada por ambos. Mientras algunos celebran la posibilidad de un dueto histórico, otros se muestran escépticos ante la falta de respuesta por parte de Luis Miguel.

Fiel a su estilo desenfadado, Cristian Castro incluso bromeó con una alternativa en caso de que la colaboración no se concrete. Entre risas, aseguró que le encantaría cantar en la hipotética boda de Luis Miguel con su actual pareja.

Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda”, dijo, provocando carcajadas y demostrando que, más allá de la insistencia, mantiene una actitud ligera frente a la situación.

El cantante bromeó con cantar en la boda de Luis Miguel. Sale el Sol

Mientras tanto, el cantante continúa enfocado en su carrera y en sus presentaciones en vivo, donde ha logrado conectar nuevamente con el público mexicano. Sus recientes conciertos han sido bien recibidos, reafirmando su vigencia dentro de la industria musical.

Por ahora, la esperada colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel sigue siendo solo una posibilidad que vive en la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, la insistencia del intérprete de “Azul” mantiene viva la esperanza de que, en algún momento, ambos artistas decidan unir sus voces.