"Nadie los había visto": reportero cuenta cómo descubrió a los hijos de Luis Miguel en aeropuerto

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se volvieron tendencia luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes recientes de Miguel y Daniel Gallego. El material fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde la actriz se encontraba acompañada por los jóvenes.

La grabación generó conversación en redes sociales y en programas de espectáculos, debido a que pocas veces se ha podido ver públicamente a los hijos del llamado “Sol de México”.

Luis Miguel

Durante años, Aracely Arámbula ha procurado mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática. Por ese motivo, cualquier aparición pública despierta interés entre los seguidores del artista y de la actriz.

En esta ocasión, las imágenes fueron obtenidas por el periodista Ricardo Manjarrez, integrante del programa, quien logró captar el momento en el que la actriz caminaba junto a sus hijos dentro del aeropuerto capitalino.

luis miguel

Difunden imágenes de Miguel y Daniel Gallego

Las fotografías y el video mostrados en el programa revelan a Aracely Arámbula desplazándose por el aeropuerto acompañada de sus dos hijos. El momento fue breve, pero suficiente para que el programa compartiera el material.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el rostro de Miguel Gallego, el hijo mayor de la pareja, sí fue mostrado en televisión. En contraste, el rostro de Daniel fue cubierto para proteger su identidad.

Aracely Arámbula

El periodista que captó el momento cuenta cómo ocurrió

Después de que las imágenes se difundieran en televisión y se volvieran virales en redes sociales, el periodista Ricardo Manjarrez explicó cómo se dio el encuentro con Aracely Arámbula y los jóvenes.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el conductor detalló que el equipo de Ventaneando detectó primero a la actriz dentro del aeropuerto, aunque ella trataba de pasar desapercibida.

"Notamos la presencia de Aracely Arámbula, iba muy camuflajeada, pero aun así dimos con ella", dijo.

El hijo de Aracely Arámbula Especial

Manjarrez señaló que fue él quien se dio cuenta de que la actriz no estaba sola, sino acompañada por sus hijos. Ante esa situación decidió comenzar a grabar, ya que consideró que se trataba de un momento relevante para el programa.

"Fui el primero que notó la presencia de los hijos, entonces yo empecé a documentar eso porque es una gran nota, nunca nadie los había visto. Cuando mis demás compañeros los vieron ya no tuvieron la misma calidad de imágenes que nosotros. El hijo Daniel es menor de edad por eso su rostro está tapado, pero Miguel que tiene 19 años de edad lo podemos publicar".

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

El cantante Luis Miguel es uno de los artistas más reconocidos de la música en español y a lo largo de su vida se ha convertido en padre de tres hijos, producto de dos relaciones diferentes.

Su primera hija es Michelle Salas, quien nació de su relación con Stephanie Salas. Con el paso de los años, Michelle se ha convertido en una figura conocida dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

Michelle Salas tiene una afección en la piel. Foto: Instagram @michellesalasb

Posteriormente, el intérprete tuvo dos hijos más con la actriz Aracely Arámbula: Miguel Gallego y Daniel Gallego. Ambos han crecido lejos del foco mediático, principalmente por decisión de su madre, quien ha sido cuidadosa con su privacidad.

A pesar de ello, cada vez que aparece alguna imagen o información sobre ellos, el interés del público aumenta debido a la popularidad que mantienen tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula dentro del espectáculo latino.

