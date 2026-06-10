Countdown Concerts: dónde y a qué hora ver a Belinda y Bocelli EN VIVO antes del Mundial 2026

Estamos a unas horas de que comience el Mundial 2026 y las celebraciones previas a la fiesta futbolera continúan. Entre los eventos más esperados se encuentra el Countdown Concert, una celebración que promete reunir a miles de aficionados de la música y el balompié.

El Countdown Concert está conformado por una serie de conciertos simultáneos organizados por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones de la próxima justa mundialista.

La edición mexicana tendrá como protagonistas a Belinda, Los Ángeles Azules, Elena Rose y el tenor italiano Andrea Bocelli, quien fue confirmado como invitado especial apenas unos días antes del evento. Conoce dónde y a qué hora podrás ver la participación de estos artistas en vivo en el Countdown Concert.

Countdown Concerts: dónde y a qué hora ver a Belinda y Andrea Bocelli EN VIVO antes del Mundial 2026 IG

¿Qué son los Countdown Concerts y por qué forman parte de la fiesta del Mundial 2026?

Los Countdown Concerts son una iniciativa impulsada por la FIFA para celebrar la cuenta regresiva final hacia el Mundial de 2026. El organismo diseñó una experiencia simultánea en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles con el objetivo de unir a los aficionados de los tres países anfitriones mediante la música y el futbol.

De acuerdo con la FIFA, los conciertos buscan reflejar la diversidad cultural de Norteamérica y convertirse en una celebración global previa al inicio de la Copa del Mundo. La capital mexicana fungirá como una de las sedes principales de esta estrategia de entretenimiento que complementa las actividades oficiales del torneo.

Countdown Concerts: dónde y a qué hora ver a Belinda y Andrea Bocelli EN VIVO antes del Mundial 2026 IG

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a Belinda y Andrea Bocelli en el Countdown Concert gratis?

El Countdown Concert de la Ciudad de México se realizará este 10 de junio en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del país. La presentación está programada para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La FIFA informó que el espectáculo podrá seguirse a través de sus canales y plataformas digitales oficiales. Además, los internautas podrán disfrutar de la transmisión en vivo del concierto a través de ViX de forma gratuita en México, así como en la cuenta oficial de TikTok de la FIFA, permitiendo que aficionados de todo el mundo formen parte de la celebración.

La transmisión marcará el inicio simbólico de las festividades mundialistas que culminarán con la inauguración oficial del torneo el 11 de junio.

Cabe mencionar que, para quienes no puedan seguir el concierto en vivo, la FIFA señaló que el espectáculo y materiales exclusivos sobre su producción estarán disponibles en VüMe Live, su plataforma de video bajo demanda.

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El cartel del Countdown Concert México, previo al Mundial

Para este concierto, la FIFA confirmó la participación de Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose, mientras que Andrea Bocelli se incorporó como invitado especial para encabezar parte del espectáculo.

La presencia del tenor italiano ha generado gran interés debido a su trayectoria internacional y a que se trata de una de las figuras más reconocidas de la música clásica contemporánea. Además, recientemente ofreció una presentación histórica en el Zócalo de la Ciudad de México.

Bocelli expresó que el futbol tiene la capacidad de unir a personas de diferentes generaciones, culturas y países, motivo por el cual aceptó participar en esta celebración global.

Mientras tanto, las sedes de Toronto y Los Ángeles contarán con artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi, Vegedream, Major Lazer y Davido, conformando una programación internacional que busca representar la diversidad de los tres países anfitriones.

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El encuentro que nadie esperaba: Belinda y Andrea Bocelli juntos antes del Mundial

Uno de los principales atractivos del Countdown Concert es la combinación de artistas de géneros completamente distintos. Por un lado, Belinda representa una de las figuras más populares del pop latino; por otro, Andrea Bocelli es considerado uno de los tenores más importantes del mundo.

La unión de ambos en un mismo escenario refleja la apuesta de la FIFA por mezclar culturas, estilos musicales y generaciones en un espectáculo que sirva como antesala al Mundial 2026, una edición que contará con 48 selecciones y que será organizada por primera vez en tres países.

Con miles de aficionados pendientes de la transmisión y un cartel que combina música popular, pop latino y ópera, el Countdown Concert se perfila como uno de los eventos de entretenimiento más importantes de la semana y como el primer gran acto de celebración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial ha llegado a su recta final y el Countdown Concert busca demostrar que el futbol y la música pueden compartir el mismo escenario. Con artistas de reconocimiento internacional y una transmisión abierta para millones de espectadores, el espectáculo marcará el inicio de una celebración que acompañará a los aficionados hasta el arranque de la Copa del Mundo.