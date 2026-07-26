¡Conspiraciones en Desembarco del Rey! ¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de La Casa del Dragón 3?

La tercera temporada de La Casa del Dragón entra en su recta final con el estreno de su sexto episodio.

Después de un capítulo que dejó de lado las grandes batallas para concentrarse en las alianzas y conspiraciones dentro de Desembarco del Rey, la historia continúa este domingo con un episodio que promete mover varias de las piezas más importantes del conflicto entre los Negros y los Verdes.

Si estás esperando el siguiente capítulo, aquí te contamos a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x06 en HBO Max.

El capítulo 6 de La Casa del Dragón llega este domingo a HBO Max. Captura de Pantalla

¿A qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x06?

El capítulo 6 de la temporada 3 llegará a HBO Max el domingo 26 de julio de 2026.

Como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, el estreno será simultáneo en varios países de América.

Estos son los horarios:

México (centro): 19:00 horas

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Argentina y Uruguay: 22:00 horas

El episodio estará disponible tanto en el canal de HBO como en la plataforma de streaming HBO Max para quienes cuenten con una suscripción activa.

Con este lanzamiento, la temporada quedará a solo dos capítulos de llegar a su desenlace.

La Casa del Dragón 3x06 se estrena a las 19:00 horas en México. Captura de Pantalla

La guerra comienza a cambiar dentro de Desembarco del Rey

El episodio anterior sorprendió porque dejó en segundo plano a los dragones para concentrarse en la estrategia política de los personajes.

Ahora que Rhaenyra Targaryen ocupa el Trono de Hierro, la serie ha mostrado que conquistar el poder era apenas el primer paso. Mantenerlo se ha convertido en un desafío todavía mayor.

Mientras intenta consolidar su gobierno, los problemas empiezan a multiplicarse dentro de la capital. Las alianzas cambian constantemente y varios personajes comienzan a mover sus propias piezas lejos de la vista de la reina.

El avance del capítulo 6 mantiene esa misma línea. Más que grandes enfrentamientos, el adelanto deja claro que muchas de las decisiones importantes volverán a tomarse dentro de los salones del consejo, donde una conversación puede cambiar el rumbo de toda la guerra.

Al mismo tiempo, Ormund Hightower continúa fortaleciendo su campaña militar, una amenaza que poco a poco empieza a tener consecuencias para el dominio de Rhaenyra.

El avance del episodio 6 anticipa nuevas conspiraciones en Desembarco del Rey. Captura de Pantalla

Aemond y Alys Rivers seguirán siendo protagonistas

Uno de los personajes que más atención ha recibido en los últimos episodios es Aemond Targaryen.

Después de los acontecimientos ocurridos en Harrenhal, el príncipe continúa recuperándose mientras fortalece el vínculo que ha desarrollado con Alys Rivers, una relación que sigue siendo uno de los mayores misterios de la temporada.

El actor Ewan Mitchell, quien interpreta a Aemond, explicó recientemente que esta nueva etapa del personaje representa un cambio importante respecto a las temporadas anteriores.

El intérprete comparó la evolución del príncipe con la idea de que un gran poder también implica aprender a controlarlo, algo que, según explicó, forma parte del camino que recorrerá Aemond durante esta historia.

Por su parte, el showrunner Ryan Condal adelantó que la relación entre Aemond y Alys todavía tiene mucho por desarrollar y aseguró que será una de las tramas más importantes de la temporada.

Según explicó, el personaje atraviesa un momento de aislamiento después de convertir incluso a parte de su familia en adversaria, por lo que la aparición de Alys cambiará su forma de enfrentar lo que viene.

La temporada 3 de La Casa del Dragón entra en su recta final. Captura de Pantalla

Calendario de estreno de La Casa del Dragón temporada 3

La tercera temporada está formada por ocho episodios, estrenados semanalmente cada domingo.

El calendario completo queda así:

Capítulo 1: 21 de junio de 2026

21 de junio de 2026 Capítulo 2: 28 de junio de 2026

28 de junio de 2026 Capítulo 3: 5 de julio de 2026

5 de julio de 2026 Capítulo 4: 12 de julio de 2026

12 de julio de 2026 Capítulo 5: 19 de julio de 2026

19 de julio de 2026 Capítulo 6: 26 de julio de 2026

26 de julio de 2026 Capítulo 7: 2 de agosto de 2026

2 de agosto de 2026 Capítulo 8: 9 de agosto de 2026

Después del estreno de La Casa del Dragón 3x06, la serie llegará a sus dos últimos capítulos, en los que se definirán varias de las historias que se han construido a lo largo de la temporada y se preparará el camino para la siguiente fase de la guerra entre los Targaryen.