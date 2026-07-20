‘Sos el mejor’: el mensaje de Antonela Roccuzzo para sanar la ‘herida’ de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo le dedico un mensaje a su esposo, Lionel Messi, luego de la derrota de Argentina ante España, en la final del Mundial 2026.

Tras el resultado del partido final en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, el pasado 19 de julio, Messi se vio triste, cabizbajo y destrozado.

Aunque el también llamado GOAT (Greatest Of All Time, “el mejor de todos los tiempos”), se mantuvo impasible durante el silbatazo final, mientras observaba las celebraciones del conjunto español, la emoción terminó por desbordarlo durante la ceremonia de premiación.

Fue luego de recibir la medalla de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando Lionel Messi descendió del escenario y, al reunirse con sus compañeros para agradecer el apoyo de la afición argentina, rompió en llanto.

Esa imagen de Messi llorando fue una de las fotografías más emotivas que dejó el cierre de la Copa del Mundo 2026.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi. Especial

Un día después de la derrota de Argentina, Antonela Roccuzzo realizó una publicación en su cuenta de Instagram, para dejar un mensaje a su esposo.

Antonela señaló que el astro argentino será siempre el mejor y explicó por qué daba esa reflexión:

No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”.

La esposa de Messi además agradeció al futbolista por el sacrifico y perseverancia que siempre ha demostrado.

Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”.

Además, aprovechó para demostrar una vez su admiración por su esposo.

Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

Los comentarios al emotivo mensaje no se hicieron esperar y algunos aficionados le pidieron a Roccuzzo que cuidara al astro argentino:

Cuídalo mucho Anto, decile que los Argentinos lo amamos con todo el corazón.

Gracias Anto por cuidarlo, es enorme y siempre va a ser el mejor para todos nosotros.

Gracias a vos por ser su sostén. Te amamos capitana.

‘Va a costar que cierre la herida’: Messi

También un día después de la final, casi a la par del mensaje de Antonela Roccuzzo, Lionel Messi hizo una publicación en su cuenta de Instagram.

‘La Pulga’ confesó que la derrota ante España era un dolor muy grande, pero también se quedaba con todo lo bueno.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi. Especial

El astro argentino señaló que costaba valorar lo que su equipo hizo, pero destacó que fue un grupo que llegó a dos finales consecutivas en la Copa del Mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

En tanto, felicitó a su rival por el triunfo:

También quiero felicitar a España por el campeonato”, finalizó.

El apoyo emocional de Messi

Antonela Roccuzzo es una empresaria, modelo e influencer argentina nacida el 26 de febrero de 1988 en Rosario, provincia de Santa Fe. Aunque es conocida mundialmente por ser la esposa de Lionel Messi, con el paso de los años ha construido una identidad propia en el mundo de la moda, las redes sociales y la filantropía.

La historia de amor entre Antonela y Lionel Messi es una de las más conocidas del deporte. Se conocieron cuando eran niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y uno de los mejores amigos de Messi. El futbolista quedó cautivado por ella desde muy pequeño e incluso años después se hizo famosa una carta que escribió cuando era niño en la que aseguraba que algún día serían novios.

Mesi se mudó a Barcelona cuando tenía 13 años para integrarse a las categorías inferiores del FC Barcelona, por lo que ambos permanecieron separados durante varios años.

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi. Especial

El romance se retomó definitivamente en 2007. Diversos relatos coinciden en que Messi regresó a Rosario para apoyar a Antonela tras el fallecimiento de una amiga muy cercana, un momento que fortaleció el vínculo entre ambos. Poco después comenzaron oficialmente su relación sentimental, aunque la hicieron pública hasta 2009.

Antonela se trasladó posteriormente a Barcelona para vivir junto al futbolista y desde entonces ha estado presente en todas las etapas de su carrera.

La pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que fue bautizada por la prensa argentina como "la boda del siglo" debido a la cantidad de figuras del fútbol que asistieron. Antes de casarse ya habían formado una familia: su primer hijo, Thiago, nació en 2012; Mateo llegó en 2015 y Ciro en 2018.

A lo largo de casi dos décadas de relación, Antonela ha sido considerada el principal apoyo emocional de Messi. Estuvo a su lado durante algunos de los momentos más importantes de su carrera, incluidas las finales perdidas con Argentina, la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar y la mudanza de la familia a Miami tras el fichaje del argentino por el Inter Miami.