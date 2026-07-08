¿Mundial arreglado? Bizarrap y su polémica frase tras el MVP a Lionel Messi ante Egipto

La polémica extra cancha ha alcanzado un nuevo punto en el Mundial 2026 luego de la remontada de Argentina para eliminar a Egipto 3-2 en la ronda de los octavos de final, esto luego de que el productor musical Bizarrap emitiera una espontánea declaración ante la cadena DAZN, la cual ha servido para crear teorías de que la Copa del Mundo podría estar arreglada.

La situación de Argentina y Lionel Messi y las teorías de que la FIFA podría estar ayudando al equipo sudamericano tiene un nuevo elemento luego del encuentro luego de que Bizarrap entregara el trofeo de Mejor Jugador del Partido a Messi.

Al ser cuestionado sobre cómo se gestó este acto por la cadena DAZN, el músico reveló con naturalidad la anticipación del llamado y dando a entender que sabía que otorgaría el reconocimiento a Messi.

Me avisaron ayer que tenía que darle el premio", explicó.

Luego intentó matizar la frase y dijo “sea quien sea el jugador del partido y obviamente que dije que sí porque me gusta demasiado el fútbol y generalmente esas cosas prefiero no hacerlas pero tenía una esperanza que íbamos a terminar ganando y fue así".

Sus palabras fueron tomadas por la afición en redes sociales como un descuido que delataría que el reconocimiento al astro de la MLS ya estaba decretado desde un día antes.

La situación se une a otras polémicas como la falta que realizó Messi en el primer partido del Mundial y que, a opinión de usuarios en redes sociales merecía tarjeta roja.

Indignación institucional y acusaciones de fraude por parte de Egipto

El revuelo digital escaló debido al caótico desarrollo del partido. La escuadra egipcia dominaba el marcador por 0-2, pero la Albiceleste le dio la vuelta al juego tras dos jugadas sumamente criticadas que involucraron al VAR y al silbante francés François Letexier, incluyendo un posible penal no señalado sobre Mohamed Salah en tiempo de compensación.

Ante este panorama, la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) reaccionó de manera enérgica mediante un pronunciamiento oficial para denunciar la actuación de los jueces:

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”.