¡Nadie se esperaba esto! Los secretos de la espectacular fiesta de la hija de Karely Ruiz

La influencer regiomontana Karely Ruiz sorprendió a sus millones de seguidores al compartir los detalles del bautizo de su hija Madisson, una celebración que destacó por su elegante producción, los exclusivos regalos para los invitados y una decoración que convirtió el evento en un auténtico cuento de hadas.

Así fue el lujoso bautizo de la hija de Karely Ruiz

Desde el nacimiento de la pequeña, el 2 de febrero de 2025, Karely ha mostrado algunos momentos de su faceta como madre. Sin embargo, para esta ocasión dejó claro que quería celebrar uno de los acontecimientos más importantes en la vida de su hija con un evento inolvidable.

La influencer apostó por una elegante decoración en tonos blanco, rosa y dorado para la celebración. IG karelyruiz

A través de fotografías y videos publicados en sus redes sociales, la modelo mostró algunos instantes de la ceremonia religiosa y de la recepción, donde predominaron los tonos blanco, rosa pastel, marfil y detalles dorados, creando una atmósfera sofisticada y familiar que rápidamente conquistó a sus seguidores.

Junto con las imágenes del bautizo, Karely Ruiz compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija que conmovió a sus seguidores.

Hoy nuestra bebé recibió una de las bendiciones más hermosas. Que Dios la acompañe, la proteja y llene su vida de amor y luz", escribió la influencer.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y acumular miles de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron el lujo de la celebración, otros aplaudieron que Karely haya querido crear un recuerdo tan especial para su hija, asegurando que cada detalle reflejaba el cariño con el que fue organizada la fiesta.

¿Cómo fue el vestido de Karely Ruiz para el bautizo de su hija?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la coordinación de los atuendos de toda la familia. Karely eligió un vestido corte sirena con escote strapless confeccionado en color blanco, al que añadió unos elegantes guantes de encaje y una delicada capa del mismo tejido para la ceremonia en la iglesia.

Madisson lució un delicado ropón de bautizo, mientras que Karely y Johnny Echeverría coordinaron sus atuendos para seguir la temática. IG karelyruiz

Por su parte, Johnny Echeverría, DJ colombiano y pareja de la influencer, optó por un traje completamente blanco que mantuvo la armonía de la celebración.

Mientras tanto, la gran protagonista del día, Madisson, lució un tradicional ropón de bautizo elaborado con encaje, aplicaciones brillantes y una capota a juego, convirtiéndose en el centro de todas las miradas.

Los detalles que hicieron único el bautizo de Madisson

Para la ceremonia religiosa, el templo lució enormes arreglos florales en tonos blancos y rosados, un camino de pétalos acompañado por velas y una imagen de la Virgen de Guadalupe.

La influencer apostó por una elegante decoración en tonos blanco, rosa y dorado para la celebración. IG karelyruiz

Tras el bautizo, los invitados fueron recibidos en una impresionante recepción diseñada especialmente para mantener la misma línea estética.

El espacio contaba con techos cubiertos por telas blancas, enormes candelabros de cristal, una pista personalizada con el nombre de Madisson y una pantalla gigante donde se proyectaban fotografías de la pequeña.

Sin embargo, hubo varios rincones que terminaron robándose el protagonismo del evento.

Carrusel, inflables blancos y una decoración floral de lujo destacaron entre los rincones más comentados. IG karelyruiz

Uno de ellos fue un elegante photocall instalado desde la entrada, decorado con una gran cruz dorada, globos transparentes y arreglos florales que sirvieron como escenario para las fotografías de los asistentes.

Además, pensando en los más pequeños, Karely incluyó un carrusel blanco de estilo vintage, inflables completamente blancos y una zona de actividades infantiles con cuadernos para colorear y crayolas personalizadas.

¿Qué regalos recibieron los invitados al bautizo de la hija de Karely Ruiz?

Sin duda el detalle más comentado fue la llamada "Boutique Madisson", un espacio diseñado como una exclusiva tienda donde cada invitado podía llevarse un recuerdo personalizado del bautizo.

La exclusiva "Boutique Madisson" sorprendió a los invitados con regalos personalizados. IG karelyruiz

En este lugar se entregaron bolsas de tela conmemorativas, termos personalizados, cosmetiqueras transparentes con detalles bordados, libretas, diarios de oración, cajas de regalo decoradas con listones de satén y hasta una estación de dulces con gomitas gourmet y otros detalles especialmente creados para la ocasión.

¿Quién organizó el bautizo de la hija de Karely Ruiz?

La organización estuvo a cargo de Clarybel Herrera, fundadora de Dreams Planner by CH, una de las planeadoras de eventos más reconocidas de Monterrey, famosa por diseñar celebraciones de gran formato y montajes espectaculares para diversas personalidades.

Cada rincón reflejó el estilo que caracteriza a la organizadora: arreglos florales monumentales, mobiliario elegante, iluminación cálida y una producción perfectamente coordinada.

Una vez más, la creadora de contenido demostró que cuando se trata de Madisson no escatima esfuerzos para hacer de cada momento una experiencia inolvidable.