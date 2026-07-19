Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa y Matt Damon; la final del Mundial 2026 reunió a las grandes estrellas

La final entre España y Argentina no solo reunió a miles de aficionados, también convocó a reconocidas figuras del cine, la música y las redes sociales, que siguieron de cerca el histórico encuentro desde el MetLife Stadium.

¿Qué famosos asistieron a la final del Mundial 2026?

Después de más de un mes de intensa actividad futbolística, la Copa del Mundo 2026 llegó a su desenlace con la victoria de España sobre Argentina en tiempos extras. Sin embargo, el espectáculo no solo se vivió sobre la cancha, ya que las tribunas también se llenaron de celebridades internacionales.

Actores, cantantes, influencers y personalidades del entretenimiento fueron captados disfrutando del encuentro, convirtiendo la gran final en uno de los eventos más exclusivos del año.

Entre las personalidades que más llamaron la atención estuvieron Beyoncé y Jay-Z, quienes siguieron el partido desde una zona preferencial del inmueble. La cantante fue vista con un look relajado, lentes oscuros y una bebida en la mano mientras disfrutaba del ambiente mundialista.

Foto: Redes sociales

Otro de los asistentes fue Matt Damon, quien acudió acompañado de su esposa, Luciana Bozán, para apoyar a la Selección de Argentina. Durante la transmisión internacional, el actor protagonizó un momento curioso luego de que algunos medios lo confundieran con su amigo Brad Pitt.

jaÿ-z, beyoncé, rihanna, and asap rocky at the fifa world cup final pic.twitter.com/sUFdX7UYGS — 🐝 (@beyzhive) July 19, 2026

Foto: Redes sociales

También destacó la presencia de la recién casada Dua Lipa, quien hizo una pausa en su luna de miel para acudir al partido junto a su esposo, el actor Callum Turner.

Foto: Redes soaciales

¿Qué otras celebridades no quisieron perderse el partido?

La lista de invitados también incluyó a Rihanna y A$AP Rocky, quienes asistieron sin sus hijos y siguieron con atención cada jugada de la final.

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En las gradas también fueron vistos Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Pharrell Williams y Timothée Chalamet, quien acudió acompañado de su novia, Kylie Jenner, una de las parejas más mediáticas del momento.

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.¿Qué representantes de México estuvieron presentes?

Aunque la Selección Mexicana no logró llegar al duelo por el campeonato, algunos famosos mexicanos sí estuvieron presentes para vivir el ambiente de la gran final.

Peso Pluma también fue una de las celebridades que se dio cita en la final de la Copa del Mundo 2026.

La cantante Danna compartió imágenes desde el MetLife Stadium a través de sus redes sociales, mientras que el influencer y actor Aaron Mercury publicó fotografías muy cerca del terreno de juego y compartió con sus seguidores la emoción de presenciar el encuentro.

Foto: Redes sociales

Otro de los asistentes fue José Madero, exintegrante de Pxndx, quien también mostró en sus plataformas digitales que formó parte del público que presenció el partido definitivo del Mundial.¿Por qué la final también se convirtió en un evento de celebridades?

La presencia de artistas, actores e influencers convirtió al MetLife Stadium, en un punto de encuentro donde el futbol y el entretenimiento compartieron el protagonismo, generando cientos de reacciones y fotografías que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.