Luisito Comunica pagó miles de dólares en reventa para la Final del Mundial; terminó en la peor fila

Luisito Comunica compartió con sus seguidores la experiencia que vivió al asistir a la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

El creador de contenido reveló que pagó 7 mil 500 dólares por dos boletos adquiridos mediante reventa, pero al llegar al MetLife Stadium descubrió que sus asientos estaban en la última fila del inmueble.

A través de varias historias de Instagram, el influencer mexicano mostró la vista que tenía desde su lugar y tomó con humor la situación. Aunque sabía que las entradas correspondían a una zona alta del estadio, aseguró que no esperaba terminar literalmente en el último nivel disponible.

Luisito Comunica mostró la vista que tenía desde la última fila del MetLife Stadium durante la final del Mundial 2026. Captura de Pantalla

Luisito Comunica mostró la ubicación que recibió tras comprar boletos de reventa

Luisito Comunica estuvo acompañado por su pareja, Ary Tenorio, con quien documentó parte de la experiencia desde las gradas.

En uno de los videos, el creador de contenido grabó el estadio mientras comentaba entre risas lo lejos que se encontraba del terreno de juego.

“Vean nada más qué risa. Nuestro asiento es literal el último, no hay más”.

En otra publicación explicó que, antes de comprar los boletos, ya había visto que los lugares estaban en una zona elevada, pero la realidad terminó siendo distinta a lo que imaginaba.

“Habíamos visto que sí era muy atrás, pero no sabía que era literal”.

El creador de contenido contó que pagó 7 mil 500 dólares por dos boletos comprados mediante reventa. Captura de Pantalla

Luisito Comunica se tomó la situación con humor

Lejos de mostrarse molesto, Luisito Comunica decidió bromear sobre la ubicación que recibió.

En otra de sus historias comentó que estaba tan lejos del campo que incluso quedó detrás del operativo de seguridad desplegado para la final del torneo.

“Estamos tan atrás, que estamos atrás de la policía…”

Después lanzó una broma dirigida a la persona que revendió las entradas.

“El brother que logró revender esta basura de asientos en 7,500 dólares es un perro crack de los negocios. Bien por él”.

Con ese comentario, el influencer volvió a poner sobre la mesa el tema de la reventa de boletos, una práctica que suele intensificarse durante eventos deportivos de gran demanda y que provoca que muchos aficionados paguen cantidades muy superiores al precio original.

Luisito Comunica asistió a la final entre Argentina y España acompañado por Ary Tenorio. Captura de Pantalla

¿Cuánto pagó Luisito Comunica por los boletos?

El propio creador de contenido explicó que pagó 7 mil 500 dólares por dos entradas para la final de la Copa del Mundo 2026, una cifra que equivale a poco más de 140 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Aunque reconoció que conocía la ubicación aproximada antes de realizar la compra, aseguró que no esperaba que se tratara de los últimos asientos disponibles dentro del estadio.

Su experiencia quedó registrada en varios videos donde puede apreciarse la distancia entre su ubicación y la cancha, así como los obstáculos visuales que rodeaban esa zona del inmueble.

El influencer compartió en Instagram la ubicación que recibió tras comprar boletos de reventa. Captura de Pantalla

La reventa vuelve a ser tema durante los grandes eventos deportivos

La publicación de Luisito Comunica reavivó la conversación sobre los precios que pueden alcanzar los boletos cuando la demanda supera la oferta, especialmente en competencias internacionales como una final de la Copa del Mundo.

En este tipo de eventos es común que las entradas oficiales se agoten en poco tiempo y que muchos aficionados recurran al mercado de reventa para conseguir un lugar, incluso si eso implica pagar varias veces el costo original.