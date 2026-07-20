Lo que nadie te ha contado sobre las novias y romances de Lamine Yamal

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya no solo es considerado una de las máximas figuras del futbol mundial, sino también uno de los jóvenes más seguidos fuera de las canchas.

Su talento con el balón lo llevó a conquistar el Mundial 2026 con la selección de España y a convertirse en el nuevo ídolo del FC Barcelona, pero su vida sentimental también ha despertado un enorme interés entre los aficionados.

¿Cuál es el detalle que comparten todas las parejas de Lamine Yamal y pocos habían notado?

En los últimos dos años, el nombre del delantero ha sido relacionado con varias influencers, modelos y cantantes. Lo que pocos habían notado es un detalle que se repite en prácticamente todas esas historias: todas las mujeres con las que ha sido vinculado son mayores que él.

Un detalle une a todas las mujeres vinculadas sentimentalmente con el futbolista: son mayores que él. IG lamineyamal

Aunque el propio futbolista ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, algunas relaciones fueron confirmadas y otras quedaron únicamente en rumores.

Este es el recorrido por los romances que han marcado la corta, pero intensa, vida amorosa del joven español.

Álex Padilla

La primera relación conocida de Lamine Yamal fue con la influencer española Álex Padilla, quien es tres años mayor que el delantero. Ambos comenzaron a salir cuando el futbolista apenas daba sus primeros pasos como figura internacional.

Álex Padilla fue la primera novia pública del delantero tras la Eurocopa 2024. IG aleexpadillaaa

Su noviazgo se hizo público durante las celebraciones por el título de España en la Eurocopa 2024, cuando Álex bajó al terreno de juego para felicitarlo frente a miles de aficionados. Después llegaron unas vacaciones juntos en Grecia y numerosas publicaciones en redes sociales que confirmaban el buen momento que vivían.

Sin embargo, la historia terminó pocos meses después, cuando un video viral provocó especulaciones sobre una presunta infidelidad por parte de la influencer. Ninguno de los dos explicó públicamente las razones de la ruptura y simplemente dejaron de seguirse en redes sociales.

Alisa

Tras aquella ruptura, comenzaron los rumores sobre una nueva ilusión. El nombre de la modelo rusa Alisa empezó a aparecer junto al del futbolista luego de que ambos intercambiaran mensajes y fotografías en redes sociales.

Tras su separación, comenzaron a surgir fotografías e interacciones en redes sociales entre Lamine y la modelo rusa Alisa. IG whx_alissa

Incluso fueron captados juntos en algunas ocasiones, lo que alimentó las versiones de un posible romance.

Sin embargo, ninguno confirmó que existiera una relación sentimental y, con el paso del tiempo, las especulaciones desaparecieron.

Fati Vázquez

Uno de los rumores más comentados llegó en 2025, cuando Lamine fue visto coincidiendo con la influencer Fati Vázquez durante unas vacaciones en Italia. Las imágenes bastaron para que las redes sociales aseguraran que existía un romance entre ambos.

Fati Vázquez fue vinculada con el delantero tras un viaje a Italia. IG fativazquezd

La conversación tomó fuerza debido a la diferencia de edad, ya que Fati es más de una década mayor que el futbolista. Pese a ello, el propio jugador negó cualquier relación sentimental y dejó claro que únicamente coincidieron durante ese viaje.

Nicki Nicole

La historia que más titulares generó fue, sin duda, la que protagonizó junto a la cantante argentina Nicki Nicole, quien es siete años mayor. Todo comenzó después de que la artista asistiera al cumpleaños número 18 del futbolista y posteriormente apareciera en distintos eventos relacionados con el Barcelona.

Nicki Nicole protagonizó el romance más mediático de Lamine Yamal.

Con el paso de las semanas comenzaron a compartir fotografías juntos y fue la propia cantante quien terminó por confirmar el romance al publicar una imagen abrazando a Lamine y asegurar que estaba "muy enamorada".

Durante los pocos meses que estuvieron juntos, el delantero sorprendió a la cantante con lujosos regalos, joyas y románticos detalles que rápidamente se hicieron virales.

No obstante, la relación terminó apenas tres meses después. Aunque surgieron distintas versiones sobre una posible crisis, el entorno del futbolista aseguró que la separación ocurrió en buenos términos y que no existió ninguna infidelidad.

Lily Rowland

A comienzos de 2026 surgió otro nombre alrededor del delantero español. La influencer británica Lily Rowland fue relacionada con él luego de que ambos intercambiaran "likes" y comentarios en redes sociales.

Lily Rowland fue señalada como posible pareja, aunque nunca hubo confirmación. IG lilyrowland1

Además, ella apareció utilizando una camiseta del Barcelona y algunos medios aseguraron que asistía con frecuencia a los partidos del club. Sin embargo, nunca fueron fotografiados juntos y las versiones terminaron diluyéndose.

Inés García Santos

Actualmente, Lamine Yamal mantiene una relación con la creadora de contenido española Inés García de 21 años, quien se convirtió en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026.

La creadora de contenido española se ha convertido en uno de los mayores apoyos del futbolista. IG ineesgaarcia

Los primeros rumores aparecieron cuando fueron vistos juntos en Cataluña y más tarde viajando por Grecia. La confirmación llegó durante la celebración del título de LaLiga del Barcelona, cuando ambos desfilaron de la mano frente a las cámaras.

Desde entonces, Inés ha acompañado al futbolista en cada partido importante con la selección española y muchos aficionados incluso la consideran su "amuleto de la suerte".

La influencer ha llamado la atención por lucir collares personalizados con los números que Lamine ha utilizado durante su carrera, además de un dije con las iniciales del jugador.

Aunque circuló una versión romántica sobre un supuesto primer encuentro en una tienda, fue la propia Inés quien aclaró que esa historia era falsa y explicó que se conocieron gracias a las redes sociales, donde comenzaron a intercambiar mensajes antes de iniciar su relación.

¿Por qué Lamine Yamal sale solo con mujeres mayores?

Desde que comenzó a destacar siendo menor de edad, Lamine Yamal ha sido relacionado casi exclusivamente con mujeres mayores que él.

Aunque las diferencias de edad han ido desde tres hasta más de diez años, dependiendo del caso, eso nunca ha parecido ser un obstáculo para el futbolista. Y mientras continúa escribiendo su historia dentro de las canchas, su vida sentimental seguirá despertando curiosidad.