Rosario Piedra pide al Senado ignorar comparecencias de funcionarios que rechazan recomendaciones

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Senado que ignore la facultad constitucional que tiene para llamar a comparecer a los servidores públicos que no acepten o incumplan las recomendaciones de la propia Comisión, porque lo considera “un acto meramente testimonial”.

Para la Comisión “estas comparecencias no se traducen en una obligación para que las autoridades acepten los instrumentos y mucho menos para que los cumplan”, de acuerdo con el oficio CNDH/P/0132/2026, que la presidente de la CNDH, Rosario Piedra, envió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la morenista Celeste Ascencio Ortega, el 5 de marzo de este año.

Aunque el Senado no ha procesado ninguna de las 12 peticiones que le ha hecho la CNDH, desde el 2019, para que cite a comparecer a quienes ignoran sus recomendaciones, es la primera vez que la propia Comisión pide, por escrito, que deje sin efectos las peticiones que le ha hecho.

El antecedente histórico en el Senado

En el año 2011 se introdujo al artículo 102, Apartado B, la facultad del Senado a citar a comparecer a los servidores públicos que no aceptan las recomendaciones de la CNDH y hasta el momento el único que fue citado por el Senado es Genaro García Luna, el último día del gobierno de Felipe Calderón, el 29 de noviembre del 2012, porque el entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, pidió al Senado que citara a comparecer a Genaro García Luna.

Cuando el Senado fue liderado por el priista Emilio Gamboa, el pleno atendió la petición de Luis Raúl González Pérez para que compareciera García Luna, porque se negó a responder a las recomendaciones de la Comisión referente a las recomendaciones 62-212, 43-211, 38-212, así como la recomendación 1BG212 por casos de tortura y desaparición forzada de los que la Comisión le pidió cuentas.

Pero en este 2026 Rosario Piedra solicitó al Senado que ignore las peticiones que le hizo para citar a comparecer servidores públicos y dice que internamente trabajan en un nuevo modelo constitucional que sea más efectivo, lo que ha generado la crítica de colectivos de derechos humanos y de la ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, quien las consideró un grave retroceso en la protección de las víctimas.

Las 12 solicitudes pendientes de trámite

De acuerdo con el archivo electrónico de asuntos turnados, las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación del Senado tienen pendiente 12 solicitudes hechas por la CNDH para citar a comparecer a servidores públicos.

Se trata de tres peticiones para que comparezca Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su negativa a aceptar las Recomendaciones 180/2023, 241/2023 y 208/2024.

Otra petición es para citar a comparecer en esta Cámara de Senadores a los titulares de Petróleos Mexicanos y Pemex Logística, por su negativa a aceptar la Recomendación de la CNDH 169/2023.

Una más propone convocar a comparecer al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia por su negativa a aceptar la Recomendación 253/2024, y la última solicita la asistencia de la titular de la Secretaría del Bienestar por no aceptar la recomendación 97/2023, emitida por la CNDH.

Casos locales y sectores educativos bajo la lupa

Las peticiones de la CNDH incluyen a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, “con la finalidad de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 62/2020, sobre el caso de violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación laboral y a la protección a la maternidad de las trabajadoras”.

Al presidente del Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, “con la finalidad de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 59/2019, sobre el recurso de impugnación presentado por la no aceptación de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, por violaciones al derecho humano a la propiedad, en agravio de R, persona mayor de edad indígena, cometidas por personas del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz”.

Y citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Bienestar (entonces Ariadna Montiel) en relación con el caso de la recomendación 97/2023 por violaciones a los derechos humanos, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, así como a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia en sede administrativa, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Bienestar.

Y con más rezago están las peticiones para citar a comparecer al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, “con la finalidad de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 52/2020 sobre el recurso de impugnación de R, por la no aceptación de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y de Minatitlán, ambos del estado de Veracruz, de la recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de esa entidad federativa”.

Pidió la comparecencia ante el Senado del “H. Ayuntamiento Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, con la finalidad de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 17/2020, sobre el recurso de impugnación de R, por la no aceptación del Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, de la recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de esa entidad federativa”.

De igual manera, “a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con la finalidad de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 34VG/2020 sobre el caso de violaciones graves y otras a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal por la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria e integridad personal por actos de tortura en agravio de V1; así como el acceso a la justicia en su modalid de procuración de justicia, en el municipio de Comalcalco, Tabasco”.

Y pidió citar a comparecer al gobernador de Tabasco por su negativa a aceptar la recomendación 34VG/2020 sobre “el caso de violaciones graves y otras a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal por la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria e integridad personal por actos de tortura en agravio de V1; así como el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en el municipio de Comalcalco, Tabasco”.