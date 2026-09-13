Aran Murphy, el hijo de Cillian Murphy, paraliza las redes con su asombroso parecido

¡Como dos gotas de agua! Aran Murphy, el hijo de Cillian Murphy, paraliza las redes sociales con su asombroso parecido a su padre. Esta no es la primera vez que la genética hollywoodense hace de las suyas.

No es raro ver que los descendientes de las estrellas hereden cierto aire familiar, una sonrisa o la inclinación de la mirada de sus progenitores. Sin embargo, tal parece que el actor de Peaky Blinders ‘se clonó’ en su hijo, quien está haciendo sus pininos como actor.

Durante la presentación y promoción de sus proyectos artísticos más recientes, Aran Murphy, el joven de 19 años concedió una serie de entrevistas frente a las cámaras que rápidamente se difundieron por TikTok, Instagram y X.

Lo que comenzó como una cobertura habitual de espectáculos terminó transformándose en un debate sobre si estábamos ante una réplica exacta del mítico intérprete de Oppenheimer.

Aran Murphy, hijo de Cillian Murphy Facebook CineMovs

El asombroso parecido entre Aran Murphy y su padre, Cillian Murphy

Durante el evento de alfombra roja para la presentación de la serie Youth, una producción dramática donde Aran Murphy sostiene uno de los papeles principales, fue entrevistado por diversos medios de comunicación.

Pero además de elogiar al actor por sus primeras críticas positivas de la serie, Aran se convirtió en tema de conversación en redes sociales al llamar la atención por sus expresiones faciales, así como su parecido físico con su padre, el también actor Cillian Murphy.

En cuestión de horas, los clips de entrevistas a Aran acumularon millones de reproducciones y miles de interacciones en redes sociales. Los usuarios no tardaron en señalar que no solo se trata de una semejanza superficial o de corte de cabello, sino de un lenguaje corporal compartido.

Desde la forma en que inclina la cabeza al reflexionar hasta la entonación tranquila con la que articula cada oración, el joven parece haber absorbido de forma natural la compostura sobria que caracteriza a su padre

Entre las reacciones más populares, destacaron comentarios como "reconocí su linaje antes de leer su nombre", "¿estoy alucinando o es un salto en el tiempo?", “ni siquiera tiene que decir su apellido” o "literalmente hicieron un copy-paste genético".

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¿Quién es Aran Murphy?

Más allá de su padre y su apellido, Aran Murphy es el segundo hijo del matrimonio formado por Cillian Murphy y la artista visual Yvonne McGuinness.

Creció en una atmósfera sumamente reservada en Irlanda; su interés por la interpretación se manifestó de manera orgánica, comenzando con participaciones en producciones teatrales locales donde demostró una sensibilidad escénica que llamó de inmediato la atención de directores y cazatalentos.

Lejos de apoyarse únicamente en el peso de su apellido, Aran ha comenzado a construir su propio currículum dentro de la actuación con proyectos como la adaptación teatral de la obra Hamnet, donde su capacidad dramática sobre las tablas comenzó a cosechar críticas positivas.

Ya participó en producciones de alto nivel, como la serie de televisión War, Youth y formará parte del elenco de Klara and the Sun, la novela de Kazuo Ishiguro, junto a Jenna Ortega y Amy Adams.

En entrevistas, Cillian, su padre, ha señalado que su hijo es "más guapo, más alto y mejor actor que él".