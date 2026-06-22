¿Luis Miguel salió del hospital y seguirá su recuperación en México?; esto se sabe

Luis Miguel habría dejado atrás uno de los momentos más delicados relacionados con su salud. Luego de permanecer varias semanas internado en Nueva York tras una intervención cardiaca, distintos reportes aseguran que el cantante ya recibió el alta médica y viajó a México para continuar con su recuperación.

Durante los últimos días, la situación del intérprete generó una ola de especulaciones debido al hermetismo que rodeó su hospitalización. Aunque no existe un comunicado oficial por parte del artista o de su equipo, medios internacionales coinciden en que su evolución fue favorable, lo que permitió que abandonara el centro médico donde permanecía bajo observación.

Luis Miguel. Especial

Luis Miguel habría recibido el alta tras varias semanas hospitalizado

Reportes difundidos por medios como SEMANA señalan que el llamado "Sol de México" estuvo internado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, considerado uno de los centros especializados más importantes en temas cardiovasculares.

La atención médica habría estado a cargo de un equipo encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster. Si bien no se han revelado detalles sobre el procedimiento al que fue sometido el cantante, las versiones publicadas apuntan a que su recuperación avanzó sin complicaciones importantes.

Luis Miguel. Especial

La posibilidad de abandonar el hospital ya era contemplada por los especialistas desde días atrás, aunque la decisión dependía de la evolución clínica del artista y de las valoraciones médicas correspondientes.

México sería el lugar elegido para continuar su recuperación

Una vez que recibió el alta médica, Luis Miguel habría viajado a México para enfocarse en la siguiente etapa de su recuperación. La decisión ha llamado la atención porque en los últimos años ha pasado gran parte de su tiempo entre España y otros destinos.

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De acuerdo con personas cercanas a su entorno citadas por distintos medios, el cantante considera que México puede ofrecerle la tranquilidad necesaria para descansar y mantenerse alejado de la intensa atención mediática que provocó su ingreso hospitalario.

Paloma Cuevas habría estado pendiente de su evolución

Mientras Luis Miguel permanecía recuperándose en Nueva York, diversos reportes indicaron que Paloma Cuevas siguió de cerca su evolución médica. Aunque la empresaria española no pudo permanecer constantemente en Estados Unidos debido a compromisos personales y familiares, habría realizado algunos viajes para acompañarlo durante momentos importantes.

Foto: Cuartoscuro

La distancia tampoco habría impedido que mantuviera comunicación constante con el cantante durante este proceso, que ha sido seguido con gran interés por la prensa internacional.