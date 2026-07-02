¿Luis Miguel está en CDMX? Así habría sido captado tras supuesta hospitalización 

Luis Miguel volvió a llamar la atención después de ser captado en la Ciudad de México, una visita que rápidamente generó conversación porque ocurre tras las versiones que circularon hace unas semanas sobre una presunta cirugía de corazón.

Así fue la llegada de Luis Miguel a la Ciudad de México

De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, el intérprete llegó a la capital del país a bordo de su avión privado. Según explicó, la información del vuelo habría sido restringida para evitar que la prensa conociera con anticipación sus movimientos.

Foto: luismiguel

Tras aterrizar, el artista abordó un helicóptero que lo llevó hasta un reconocido hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde permaneció durante su estancia.

"Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaba él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad", indicó el periodista, quien señaló que las condiciones del clima y el operativo de seguridad impidieron obtener imágenes del cantante.

Las versiones compartidas por Buitrón apuntan a que el motivo del viaje fue la grabación de un comercial. Aunque no existe un pronunciamiento oficial, esta actividad muestra que Luis Miguel continúa con proyectos profesionales.

Paloma Cuevas estuvo con el cantante durante toda su visita

Otro de los detalles revelados por la prensa fue que Paloma Cuevas acompañó al intérprete en todo momento durante su estancia en la Ciudad de México.

El periodista Raúl Gutiérrez aseguró que la pareja permaneció hospedada durante dos noches en un exclusivo hotel de Paseo de la Reforma y que la empresaria española no se separó del cantante.

Paloma Cuevas

"Quienes estuvieron cerca lograron darse cuenta de que el cantante llegó por los cielos al helipuerto de un carísimo, pero carísimo, hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde se hospedó durante dos noches junto a su querida pareja, Paloma Cuevas. Y ojo, porque ella no se le despegó ni un solo instante, ¡ni siquiera durante la grabación!", señaló.

Los rumores de Luis Miguel sobre una supuesta cirugía

En junio pasado, la corresponsal de El Gordo y la Flaca, Gelena Solano, habló sobre una presunta intervención médica del cantante, aunque dejó claro que no podía confirmar la información.

"Supuesta y alegadamente, porque no me atrevo a confirmar eso, a él lo operaron dos veces", comentó.

Luis Miguel. Especial

La periodista explicó que contaba con más datos sobre el caso, pero prefirió no hacerlos públicos para proteger a sus fuentes.

"Ya tenemos hasta el doctor que lo operó, que obviamente no vamos a mencionar el nombre... Muchísimos detalles, lamentablemente no podemos decir en cámara, pero me alegro muchísimo de que Luis Miguel ya esté fuera, supuestamente, de peligro", expresó.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido alguna declaración sobre esas versiones. Sin embargo, su reciente aparición pública y la actividad profesional que realizó en México han contribuido a reducir las dudas sobre su estado de salud.