Semana Santa, Día del Niño y más: estas son las efemérides de abril 2026
Un mes más llega y con él fechas que debemos de tener en cuenta. Checa cuáles son los días más destacados de abril 2026.
Abril está por llegar y con él nuevas efemérides que debemos de tomar en cuenta y marcar en los calendarios para así conmemorarlas.
Este mes se vivirá la Semana Santa, el Día del Besos, el Día del Niño y más, pero ¿sabes qué otros días conmemoramos este mes? Aquí te decimos cuáles son las fechas que debes tener presente.
¿Qué se celebra en abril 2026?
Aquí te dejamos una lista con las fechas más importantes del mes.
- Día Internacional de las bromas - 1 de abril
- Día Internacional de la Diversión en el Trabajo- 1 de abril
- Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo - 2 de abril
- Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil- 2 de abril
- Jueves Santo- 2 de abril
- Día Mundial del Arcoíris - 3 de abril
- Viernes Santo- 3 de abril
- Día Internacional de información sobre el peligro de las minas- 4 de abril
- Sábado de gloria- 4 de abril
- Día Internacional de la Conciencia - 5 de abril
- Día Nacional del cáncer de pulmón - 5 de abril
- Domingo de resurrección- 5 de abril
- Pascua- 5 de abril
- Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz - 6 de abril
- Día Mundial de la Salud - 7 de abril
- Día Internacional del pueblo gitano- 8 de abril
- Día Internacional de oposición a los alimentos transgénicos- 8 de abril
- Día Mundial del Síndrome de Cushing- 8 de abril
- Día Internacional de la Homeopatía - 10 de abril
- Día Mundial del Síndrome de West - 10 de abril
- Día Mundial de Parkinson - 11 de abril
- Día Mundial de las tiendas de discos- 11 de abril
- Día Internacional de los niños de la calle - 12 de abril
- Día de la Cosmonáutica - 12 de abril
- Día Mundial del hámster- 12 de abril
- Día de las buenas acciones- 12 de abril
- Día Internacional de las personas con extremidades diferentes- 12 de abril
- Día Internacional del beso - 13 de abril
- Día Mundial del Scrabble - 13 de abril
- Día Mundial de la enfermedad de Chagas-14 de abril
- Día Internacional del portero- 14 de abril
- Día Mundial de la cuántica- 14 de abril
- Aniversario del hundimiento del Titanic - 15 de abril
- Día Mundial del Arte - 15 de abril
- Día Internacional de la enfermedad de Pompe- 15 de abril
- Día Mundial de la Voz - 16 de abril
- Día Internacional contra la esclavitud infantil- 16 de abril
- Día Mundial del emprendimiento- 16 de abril
- Día Mundial de la Hemofilia - 17 de abril
- Día Mundial de la lucha campesina- 17 de abril
- Día de apreciación de los murciélagos- 17 de abril
- Día Internacional de los Monumentos y Sitios - 18 de abril
- Día Mundial del circo- 18 de abril
- Día del hardware libre- 18 de abril
- Día Mundial de los Simpson - 19 de abril
- Día de los padrinos y las madrinas- 19 de abril
- Día Mundial de la Marihuana - 20 de abril
- Día de la Lengua China - 20 de abril
- Domingo de Resurrección- 20 de abril
- Día Mundial de la Creatividad y la Innovación - 21 de abril
- Día de la Tierra - 22 de abril
- Día de la Lengua Española - 23 de abril
- Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor - 23 de abril
- Día de la Lengua Inglesa - 23 de abril
- Día Internacional del Animal de Laboratorio - 24 de abril
- Día Mundial del Paludismo - 25 de abril
- Día Mundial de los pingüinos - 25 de abril
- Día Internacional del ADN - 25 de abril
- Día Mundial del veterinario- 25 de abril
- Día Mundial de la Astronomía- 25 de abril
- Día Internacional del delegado- 25 de abril
- Día Mundial de la Propiedad Intelectual - 26 de abril
- Día de la Visibilidad Lésbica - 26 de abril
- Día Internacional en recuerdo del desastre de Chernóbyl - 26 de abril
- Día Mundial del matrimonio- 26 de abril
- Día Mundial del Diseño Gráfico - 27 de abril
- Día del código morse - 27 de abril
- Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - 28 de abril
- Día Internacional para la conservación de los anfibios- 28 de abril
- Día Internacional de la Danza - 29 de abril
- Día Internacional del perro guía - 29 de abril
- Día Internacional de la Inmunología - 29 de abril
- Día Internacional de concientización sobre el ruido- 29 de abril
- Día Internacional en memoria de las víctimas de terremotos- 29 de abril
- Día Mundial sin ascensores- 29 de abril
- Día del denim - 29 de abril
- Día del Niño - 30 de abril
- Día Internacional del jazz - 30 de abril
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
- Miguel Bosé cumple años - 3 de abril
- Daniela Luján cumple años - 5 de abril
- Jackie Chan cumple años - 7 de abril
- Kristen Stewart cumple años - 9 de abril
- Bárbara Torres cumple años - 11 de abril
- Julión Álvarez cumple años - 11 de abril
Reyli Barba cumple años - 12 de abril
Eduardo Capetillo cumple años - 13 de abril
Montserrat Oliver cumple años - 13 de abril
Emma Watson cumple años - 15 de abril
Luis Fonsi cumple años - 15 de abril
Emmanuel cumple años - 16 de abril
Gabriel Soto cumple años - 17 de abril
Victoria Beckham cumple años - 17 de abril
Jennifer Garner cumple años - 17 de abril
Luis Miguel cumple años - 19 de abril
- Vanessa Guzmán cumple años - 19 de abril
- Alberto Vázquez cumple años - 20 de abril
- Carlos Espejel cumple años - 21 de abril
- Paty Manterola cumple años - 23 de abril
- Alejandro Fernández cumple años - 24 de abril
- Ivonne Montero cumple años - 25 de abril
- Penélope Cruz cumple años - 28 de abril
- Willie Colón cumple años - 28 de abril
- Jessica Alba cumple años - 28 de abril
- Uma Thurman cumple años - 29 de abril
- Franco Escamilla cumple años - 30 de abril
- Travis Scott cumple años - 30 de abril
- Gal Gadot cumple años - 30 de abril
Aniversarios luctuosos
- Muere Arsenio Campos- 1 de abril
- Muere Adalberto Martínez, Resortes - 4 de abril
- Muere Kurt Cobain - 5 de abril
- Muere Silvia Derbez - 6 de abril
- Muere Memo del Bosque- 7 de abril
- Muere Pablo Picasso - 8 de abril
- Muere Emiliano Zapata - 10 de abril
- Muere Dolores del Río - 11 de abril
- Muere Miguel Galván - 14 de abril
- Muere Pedro Infante - 15 de abril
- Muere Sor Juana Inés de la Cruz - 17 de abril
- Muere Albert Einstein - 18 de abril
- Muere Javier Solís - 19 de abril
- Muere Mario Moreno Cantinflas - 20 de abril
- Muere Avicii - 20 de abril
- Muere Prince - 21 de abril
- Muere el Papa Francisco- 21 de abril
- Muere Mariana Levy - 29 de abril
- Muere Alfred Hitchcock - 29 de abril
