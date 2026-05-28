Cómo llegó Dragon Ball a México: la historia del anime más 'mexa'

¿Sabes cómo llegó Dragon Ball a México? Este anime se convirtió en un éxito en nuestro país, un fenómeno de masas que no ha dejado de brillar desde la década de los años 90 e incluso es parte de la identidad de los mexicanos, a 40 años de su nacimiento.

El impacto cultural de las producciones animadas originarias de Japón en el territorio mexicano merece su propia historia; hoy en día, podemos encontrar en convenciones o diversos eventos a miles de personas entonando temas musicales de un anime icónico.

Pero en el centro de esta revolución cultural se encuentra una obra que redefinió el entretenimiento televisivo en el país: Dragon Ball, la creación del legendario Akira Toriyama.

La introducción de este producto en el mercado nacional es una travesía repleta de decisiones comerciales, transformaciones radicales en la televisión, cambios de nombres de los personajes y un renacimiento que desafió todas las expectativas de la industria.

Lo que actualmente se considera un pilar de la identidad de varias generaciones comenzó como un proyecto discreto, incomprendido y drásticamente alterado por los filtros de distribución del México de los 90 y 2000.

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La historia de Dragon Ball en México

El nacimiento de Dragon Ball en México es una historia que se sitúa durante la década de los noventa. A principios de 1993, las pantallas de Canal 5 presentaron el programa de un Zero y el Dragón Mágico.

Este programa no era la versión original de Toei Animation en Japón, sino que era el resultado de una licencia adquirida y modificada por la compañía estadounidense Harmony Gold.

Dicha empresa tenía como estrategia habitual la compra de propiedades intelectuales japonesas para reconfigurarlas, editarlas y adaptarlas a lo que ellos consideraban los estándares del público occidental del momento.

El resultado de este proceso de filtrado fue una obra que guardaba muy poca fidelidad con la visión original japonesa.

Las modificaciones implementadas por los distribuidores norteamericanos se enfocaron en todo, desde la edición de escenas, la música y hasta los nombres de los personajes principales.

Por ejemplo, Son Goku fue renombrado simplemente como "Zero", Krilin se convirtió en "Cachito" y las esferas del dragón se transformaron en las "Esferas de Fuego". El doblaje de estos primeros episodios se ejecutó bajo una fuerte censura norteamericana, recortando contenido considerado inapropiado para el público infantil de la época.

De los 153 episodios que componían la primera etapa de la serie original, esta versión únicamente llegó a emitir alrededor de 60 antes de ser retirada de la programación habitual. Es así que el público mexicano vio a Zero y el Dragón Mágico con indiferencia y la licencia quedó enlatada temporalmente.

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El renacimiento de Dragon Ball en México

Después de unos años en los que otros animes comenzaron a cobrar relevancia en América Latina bajo la multinacional Bandai, Dragon Ball tuvo una segunda oportunidad en México, conscientes del enorme potencial de la franquicia.

La estrategia de la juguetera consistió en hacer borrón y cuenta nueva: se determinó que, para que el producto funcionara en el mercado latinoamericano, se requería una traducción directa desde el idioma japonés, respetando las composiciones musicales originales, la continuidad de la trama y, de manera indispensable, los nombres reales de los personajes.

El doblaje comenzó bajo la empresa Producciones Salgado en 1994; sin embargo, la producción sufrió cambios y a partir del episodio sesenta, la responsabilidad de continuar con la adaptación al español para toda la región latinoamericana recayó en los estudios Intertrack.

El reparto de actores de voz seleccionados para dar vida a los personajes no solo cumplió con una labor técnica impecable, sino que dotó a cada figura de una personalidad tridimensional e inolvidable.

Entre los nombres, destacan Mario Castañeda como la versión adulta de Goku, Laura Torres como Goku niño, René García fue Vegeta y Carlos Segundo interpretó al icónico Piccolo.

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La consolidación de Dragon Ball en México

Con el doblaje adecuado y la distribución correcta finalmente en marcha, Dragon Ball regresó a la señal de Canal 5 en la segunda mitad de la década de los 90, durante la barra vespertina.

El horario de la tarde se convirtió en un espacio sagrado para el entretenimiento infantil y juvenil de la época. Las transmisiones incluían dos episodios continuos, una estrategia de programación que mantenía a la audiencia pegada al asiento y generaba una expectativa constante.

En las escuelas, el tema recurrente entre los niños de los 90 y principios de los años 2000 era Dragon Ball: lo que había pasado en el capítulo de un día antes, conceptos como el aumento de fuerza, los entrenamientos de Goku y las transformaciones en saiyajin pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano y de los juegos recreativos de la infancia mexicana.

El éxito de audiencia pronto desbordó los límites de la televisión y llevó a Dragon Ball al mercado de productos inimaginables, desde los oficiales hasta los que no lo eran. Figuras de acción, tazones, álbumes de estampas, artículos promocionales dentro de los empaques de botanas y golosinas con las imágenes de los guerreros de la serie inundaron México.

La base del fandom de Dragon Ball se consolidó con aficionados de aquella época que, tiempo después, fueron los primeros motores de las convenciones de cómics y cultura asiática en las principales urbes del país.

El fenómeno de Dragon Ball en México sigue vigente a 30 años de su relanzamiento en nuestro país; es parte de las infancias de los niños noventeros y se está convirtiendo en un producto con trascendencia generacional en la actualidad.