My Hero Academia triunfa en los Crunchyroll Anime Awards 2026: Conoce la lista de ganadores

La temporada final de My Hero Academia se coronó como el Anime del Año durante la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards 2026. La ceremonia reconoció a los talentos principales de la animación japonesa desde el icónico Grand Prince Hotel Shin Takanawa en la ciudad de Tokio.

El evento impuso un nuevo récord de participación global con 73 millones de votos emitidos por los fanáticos. Países como México, Brasil, Estados Unidos, India y Alemania lideraron las estadísticas de apoyo para coronar a sus producciones y personajes favoritos.

My Hero Academia como Anime del año. Foto: Especial / Crunchyroll

La actriz de voz Sally Amaki y el presentador Jon Kabira condujeron la gala principal por cuarto año consecutivo. El pre-show estuvo a cargo de Lauren Moore, Tim Lyu y el creador de contenido Gigguk, quienes abrieron la noche con invitados internacionales de la industria del entretenimiento.

ESTRELLAS GLOBALES Y HOMENAJES MUSICALES

El cantante canadiense The Weeknd subió al escenario principal para entregar el máximo galardón de la noche a My Hero Academia FINAL SEASON. La premiación también contó con la participación de figuras como la mexicana Danna, la puertorriqueña Young Miko, el artista de K-pop BamBam y el actor Winston Duke.

La música protagonizó momentos memorables a través de vibrantes interpretaciones en vivo. Yoko Takahashi rindió tributo al 30 aniversario de Neon Genesis Evangelion con el tema A Cruel Angel’s Thesis. La agrupación PORNOGRAFFITTI celebró la conclusión de My Hero Academia con un espectáculo especial para los asistentes.

Danna en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Foto: Especial / Crunchyroll

La banda ASIAN KUNG-FU GENERATION encendió el recinto al tocar Haruka Kanata, el clásico segundo tema de apertura de Naruto. Por su parte, el actor DEAN FUJIOKA interpretó History Maker acompañado por la Tokyo Philharmonic Orchestra, recordando al primer ganador de la historia de la franquicia.

La organización entregó el premio al impacto global al visionario director Tatsuya Nagamine. El animador Masayuki Sato recibió el reconocimiento en su representación, aplaudiendo su trabajo en obras masivas como Dragon Ball Super, ONE PIECE y Ojamajo Doremi.

LISTA COMPLETA DE GANADORES 2026

La plataforma de streaming confirmó que la versión on-demand de la ceremonia llegará próximamente a sus canales oficiales. Los fanáticos podrán revivir la entrega de estatuillas y los shows musicales completos a través de YouTube y las señales de Sony Group Corp.

A continuación, presentamos a todos los vencedores de la noche elegidos por la comunidad global del anime:

Demon Slayer ganó la mejor película de anime del año. Foto: Especial / Crunchyroll