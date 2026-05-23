My Hero Academia triunfa en los Crunchyroll Anime Awards 2026: Conoce la lista de ganadores
My Hero Academia ganó como Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Revisa la lista completa de ganadores de la décima edición
La temporada final de My Hero Academia se coronó como el Anime del Año durante la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards 2026. La ceremonia reconoció a los talentos principales de la animación japonesa desde el icónico Grand Prince Hotel Shin Takanawa en la ciudad de Tokio.
El evento impuso un nuevo récord de participación global con 73 millones de votos emitidos por los fanáticos. Países como México, Brasil, Estados Unidos, India y Alemania lideraron las estadísticas de apoyo para coronar a sus producciones y personajes favoritos.
La actriz de voz Sally Amaki y el presentador Jon Kabira condujeron la gala principal por cuarto año consecutivo. El pre-show estuvo a cargo de Lauren Moore, Tim Lyu y el creador de contenido Gigguk, quienes abrieron la noche con invitados internacionales de la industria del entretenimiento.
ESTRELLAS GLOBALES Y HOMENAJES MUSICALES
El cantante canadiense The Weeknd subió al escenario principal para entregar el máximo galardón de la noche a My Hero Academia FINAL SEASON. La premiación también contó con la participación de figuras como la mexicana Danna, la puertorriqueña Young Miko, el artista de K-pop BamBam y el actor Winston Duke.
La música protagonizó momentos memorables a través de vibrantes interpretaciones en vivo. Yoko Takahashi rindió tributo al 30 aniversario de Neon Genesis Evangelion con el tema A Cruel Angel’s Thesis. La agrupación PORNOGRAFFITTI celebró la conclusión de My Hero Academia con un espectáculo especial para los asistentes.
La banda ASIAN KUNG-FU GENERATION encendió el recinto al tocar Haruka Kanata, el clásico segundo tema de apertura de Naruto. Por su parte, el actor DEAN FUJIOKA interpretó History Maker acompañado por la Tokyo Philharmonic Orchestra, recordando al primer ganador de la historia de la franquicia.
La organización entregó el premio al impacto global al visionario director Tatsuya Nagamine. El animador Masayuki Sato recibió el reconocimiento en su representación, aplaudiendo su trabajo en obras masivas como Dragon Ball Super, ONE PIECE y Ojamajo Doremi.
LISTA COMPLETA DE GANADORES 2026
La plataforma de streaming confirmó que la versión on-demand de la ceremonia llegará próximamente a sus canales oficiales. Los fanáticos podrán revivir la entrega de estatuillas y los shows musicales completos a través de YouTube y las señales de Sony Group Corp.
A continuación, presentamos a todos los vencedores de la noche elegidos por la comunidad global del anime:
- Anime del año: My Hero Academia FINAL SEASON
- Película del año: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Mejor anime original: Lazarus
- Mejor serie continua: ONE PIECE
- Mejor nueva serie: Gachiakuta
- Mejor secuencia de apertura: On The Way - AiNA THE END - DAN DA DAN, temporada 2
- Mejor secuencia de cierre: I — BUMP OF CHICKEN — My Hero Academia FINAL SEASON
- Mejor acción: Solo Leveling temporada 2 -Surge desde las Sombras-
- Mejor comedia: DAN DA DAN, temporada 2
- Mejor drama: Los diarios de la boticaria, temporada 2
- Mejor anime Isekai: Re:ZERO -Starting Life in Another World, temporada 3
- Mejor romance: La nobleza de las flores
- Mejor anime de la vida cotidiana: SPY x FAMILY, temporada 3
- Mejor animación: Solo Leveling temporada 2 -Surge desde las Sombras-
- Mejor arte de fondo: Gachiakuta
- Mejor diseño de personajes: Gachiakuta
- Mejor director: Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — Los diarios de la boticaria, temporada 2
- Mejor personaje principal: Maomao — Los diarios de la boticaria, temporada 2
- Mejor personaje secundario: Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON
- Personaje “Que hay que proteger a toda costa”: Anya Forger — SPY x FAMILY, temporada 3
- Mejor canción de anime: IRIS OUT — Kenshi Yonezu — Chainsaw Man la película: Arco de Reze
- Mejor banda sonora: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Inifnito — Yuki Kajiura, Go Shiina
- Mejor interpretación de voz en japonés: Aoi Yuki — Maomao — Los diarios de la boticaria, temporada 2
- Mejor interpretación de voz en español latino: Jose Antonio Toledano — Akaza — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito