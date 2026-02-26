Dragon Ball cumple 40 años: el fenómeno de Akira Toriyama que conquistó al mundo

Hace 40 años, Fuji TV estrenó el episodio El secreto de la esfera del dragón, el inicio de Dragon Ball, del sensei Akira Toriyama, sin saber que a muchos les cambiaría la vida y que ayudaría a la globalización de la animación japonesa.

Era 26 de febrero de 1986, según crónicas realizadas en el país del sol naciente a propósito del onomástico, la gente no conocía muy bien Dragon Ball pese a que el manga había sido editado un par de años antes en la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, hubo curiosidad porque Dr. Slump fue un hit rotundo del propio Toriyama.

Muchos esperaban que fuera una historia absurda y llena de situaciones cómicas, y sí lo fue, las ocurrencias del pequeño Goku descubriendo cómo es una mujer y la civilización les dio mucha gracia, sólo con el añadido de que las artes marciales serían el eje de esta historia.

Era como un cuento infantil”, recordaron algunos de los espectadores de la emisión original. Y conforme avanzaron los 153 episodios entendieron que Dragon Ball era parcial una reinterpretación de Viaje al oeste y una aventura de acción gracias a la imaginación de Toriyama y la afición que en ese entonces sentía por las películas de Jackie Chan y Bruce Lee.

Hasta ese momento, sólo los niños nipones sabían lo que era viajar en nube voladora, portarse bien, tener buen corazón, esforzarse y las técnicas de pelea, hasta que en 1994 Intertrack por medio de La Madrina Gloria Rocha comenzó a trabajar en el doblaje de la adaptación para la audiencia en México, según recordó Mario Castañeda en entrevista con Excélsior, la voz de Goku desde Dragon Ball Z.

Fotos: Cortesía Crunchyroll/ Tomada de Instagram

Como a todo devoto a esta obra, Toriyama le cambió la vida.

Fue el destino”, recuerda durante nuestra charla, “porque así como los personajes promueven el espíritu de jamás bajar los brazos ante las adversidades, yo estaba decidido a darle a mi familia lo mejor. Pero no lo entendí, hasta que vi el fenómeno en el que se convirtió y que hasta esta fecha me tiene viajando todos los fines de semana a convenciones con mis amigos y conociendo historias fantásticas de mucha gente”, agregó.

Akira Toriyama regaló una tradición: hacer la tarea para después poder ver el anime, pero no solamente pasó en México, también en Japón. Era un factor motivacional para que los niños sacaran buenas calificaciones y cumplieran con sus deberes, recuerda un especial editado por Weekly Shonen Jump.

Empezó un culto por su trabajo. Los lectores del manga continuamente le escribían cartas que solía contestar semanalmente. Y con la emisión del anime, las misivas crecieron. Sólo así pudimos descubrir que no le gustaba vivir en Tokio, que se la pasaba en pijama, despertaba tarde, vivía criando aves y se reinterpretaba como robot (también como pájaro).

A comparación de otros mangas y animes, la figura de Toriyama era alabada, por lo que su salud era motivo de preocupación cada que lo externaba en las contraportadas de los tankōbon (compendios). No en balde lo triste que fue enterarnos de su muerte el 1 de marzo de 2024.

Desgraciadamente no estuve ni cerca de conocerlo”, se ríe Castañeda, “como todos ustedes sólo lo imaginaba, sin embargo, sí tengo una anécdota que me emocionó mucho, porque entendí que conocía mi trabajo.

Una vez, en una convención, una chica se me acercó con una revista en japonés. Por supuesto, no le entendía nada, porque no sé japonés, sin embargo, ella me explicó que se trataba de una entrevista a Toriyama en la que le preguntaban si estaba al tanto de lo populares que eran los doblajes de

Dragon Ball, y él mencionaba que sí, que aunque siempre prefirió las voces originales, sabía de lo famoso que era nuestro trabajo al español latino”, compartió el mexicano.

Y es cierto, Mazako Nozawa (la voz original de Goku) siempre se dijo halagada por los elogios del sensei, quien ocasionalmente visitaba los estudios de grabación por mera curiosidad, porque no le gustaba estar en lugares concurridos. Sin embargo, estaba al tanto del respeto que todo el mundo mostraba por su obra.

Y con Mazako me pasó que cuando estrenaron la película (La resurrección de Freezer) el estudio me dijo que me iban a viajar para estar con Mazako y el actor que hace la voz en inglés (Sean Schemmel), pero yo ya tenía una convención desde meses atrás y no pude asistir”, explicó Mario.

CELEBRACIÓN

La Dragon Ball Genkidamatsuri 2026, celebrado en Makuhari Messe, Japón, trajo noticias emocionantes por los 40 años, en especial la continuación de Dragon Ball Super con The Galactic Patrol y el remake de Beerus, que retomará toda la saga de Bills con una animación que dará más dinamismo a toda la Batalla de los Dioses, compartió el sitio oficial de la franquicia.

Sobre la saga de Moro poco se sabe, Castañeda dice que, de hecho, las noticias no han llegado formalmente para el estudio. Lo desconoce totalmente.

Solamente sé que con este anunció ya puedo prever hasta cinco años más de trabajo y viajes a partir de ahora”, comentó entre risas.

The Galactic Patrol sigue la aventura en la que Kakarotto y Vegeta se unen a la Patrulla Galáctica, la organización encargada de mantener paz en el universo, para detener al devorador de planetas: Moro.

Si no continuaron la saga vía manga, Jaco es el pequeño personaje que llega a la tierra durante La batalla de los dioses, el chico alienígena de grandes ojos y piel morada. Lo emocionante de este arco es el nivel de pelea de Moro, un oponente que tiene hambre de venganza y de acabar con la existencia del Universo 7, donde se realiza toda la saga de Dragon Ball y que está bajo el cuidado de Kaio-shin y Beerus. El hechicero resulta ser un oponente que exigirá a Goku y Vegeta llegar más allá de sus niveles dioses.

EDICIÓN DE COLECCIÓN

Sin olvidar que en Tokio se abrió la primera tienda oficial de Dragon Ball con artículos únicos para todo coleccionista del anime y manga. También han sido lanzadas las monedas conmemorativas desde septiembre pasado y en abril la editorial en Japón tendrá un set conmemorativo en el que reunirá 42 volúmenes de la saga con portadas dibujadas por 42 mangakas que admiran a Toriyama-sensei: Masashi Kishimoto (Naruto), Kohei Hirokoshi (My Hero Academia), Tatsuya Endo (Spy x Family), Koyoharu Gotouge (Demon Slayer), Gege Akutami (Jujutsu Kaisen), Eiichiro Oda (One Piece) y, por supuesto, Toyotarō, el heredero de Toriyama y actual encargado de Dragon Ball Super.

El set completo de 42 volúmenes tendrá doble portada: las originales y las dibujadas por los mangakas que admiran a Toriyama.

Desgraciadamente sólo estarán disponibles en Japón a partir del próximo 3 de abril por medio de Amazon Prime, cuya venta se cerró en agosto pasado. El costo fue de 31, 800 yenes (tres mil 520 pesos aproximadamente).

cva*