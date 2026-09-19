¿Indirecta para Cazzu? Ángela Aguilar publica mensaje tras polémica con Christian Nodal

Ángela Aguilar volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales. Esta vez, la cantante no necesitó dar una entrevista ni escribir un mensaje extenso: bastó una sola frase publicada en Instagram para que sus seguidores comenzaran a relacionarla con la reciente polémica entre Christian Nodal y Cazzu.

La publicación apareció después de que Nodal hablara sobre la llamada "Ley Cazzu" y negara algunas de las versiones que han circulado sobre su situación legal y sus obligaciones como padre. Cazzu, madre de la hija del cantante, respondió poco después y aseguró que ella había sido "silenciada legalmente y, sobre todo, injustamente".

En medio de ese intercambio, Ángela publicó una imagen acompañada de una frase que rápidamente generó comentarios: “Todo al tiempo de Dios”.

El mensaje no menciona a Cazzu ni a Nodal, pero el momento en que apareció hizo que algunos usuarios lo interpretaran como una posible indirecta hacia la cantante argentina.

¿Ángela Aguilar respondió a Cazzu?

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha confirmado que su publicación esté relacionada con Cazzu. Tampoco mencionó la llamada "Ley Cazzu" ni hizo referencia directa al comunicado de Christian Nodal.

Por eso, aunque en redes sociales algunos usuarios aseguran que se trata de un mensaje dirigido a la expareja de su esposo, esa interpretación no puede darse como un hecho.

La historia de Instagram de Ángela fue mucho más breve que las publicaciones que desataron la polémica. Mientras Cazzu explicó su postura y habló de las razones por las que había decidido pronunciarse, la intérprete de Dime cómo quieres simplemente compartió la frase religiosa.

El contexto, sin embargo, hizo que la publicación cobrara otro significado para parte de sus seguidores.

La controversia vuelve a poner los reflectores sobre la relación entre las dos cantantes. Cazzu y Ángela tuvieron acercamientos en el pasado y actualmente ambas están vinculadas a Christian Nodal en diferentes etapas de su vida sentimental.

Ángela Aguilar reaparece con misterioso mensaje tras la polémica entre Cazzu y Nodal Instagram: angela_aguilar_

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la "Ley Cazzu"?

La polémica comenzó después de que Christian Nodal difundiera un comunicado para aclarar su postura sobre la llamada "Ley Cazzu".

El cantante negó que hubiera presentado un amparo con la intención de detener la iniciativa. Según lo expuesto por su representación, el recurso legal sí existe, pero tendría como objetivo cuestionar el uso de una supuesta historia falsa sobre su hija para impulsar la propuesta, no frenar el contenido de la ley.

El equipo de Nodal también sostuvo que no existe una resolución judicial que determine que el cantante sea deudor alimentario o que haya incumplido con sus obligaciones.

Cazzu respondió tras la controversia con Christian Nodal por el recurso relacionado con la Ley Cazzu. Mezcalent

Además, rechazó versiones relacionadas con los permisos de viaje de su hija y aseguró que Nodal no ha impedido que Cazzu pueda trabajar.

Cazzu responde y asegura que fue "silenciada legalmente"

La respuesta de Cazzu llegó después del comunicado de su expareja. La argentina aseguró que durante este tiempo había sido "silenciada legalmente y, sobre todo, injustamente".

La cantante también señaló que enfrenta situaciones que, desde su perspectiva, van más allá de la crianza de su hija y habló de "mentiras y delirios" que, según su versión, han afectado su paz y sus recursos.

Cazzu retomó además una frase utilizada por Nodal en su comunicado y manifestó su deseo de que algún día las cosas puedan conocerse “realmente como es”.

En medio de esta nueva discusión, el mensaje de Ángela Aguilar volvió a generar especulaciones. Por ahora, "Todo al tiempo de Dios" es la única frase que la cantante publicó sobre el tema y no existe confirmación de que haya sido una respuesta a Cazzu.

Así que la pregunta sigue abierta: ¿fue una indirecta o simplemente un mensaje personal de Ángela? Por ahora, solo ella sabe el motivo detrás de la publicación.