Cazzu y su novio Ignacio Colombara acaparan miradas durante su cita en el teatro 

Cazzu e Ignacio Colombara siguen dando pistas de que su relación va en serio. La pareja fue captada nuevamente en público y esta vez decidió salir de la rutina para disfrutar una función de teatro en Buenos Aires, Argentina.

La cantante y el bailarín acudieron el pasado 25 de septiembre al espectáculo 'Animal', una puesta en escena dirigida y protagonizada por Maty Napp, quien además es coreógrafo de Cazzu. La salida rápidamente llamó la atención porque ambos se mostraron bastante cercanos durante la noche.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Mezcal Entertainment, Cazzu e Ignacio caminaron tomados de la mano mientras llegaban al lugar. En otros momentos se les vio abrazados y disfrutando de la función.

Una de las fotografías que más llamó la atención muestra al bailarín colocando su mano en la cintura de Cazzu, dejando claro que la pareja no tuvo demasiados problemas en mostrarse cariñosa frente a las cámaras.

Cazzu e Ignacio caminaron tomados de la mano mientras llegaban al lugar. @cazzu

¿Inti acompañó a Cazzu y a su novio?

Aunque la salida de Cazzu e Ignacio Colombara despertó comentarios sobre su relación, también surgió otra pregunta; ¿Inti estuvo con ellos?

En las fotografías que se han difundido hasta ahora no aparece la hija de Cazzu y Christian Nodal, por lo que no hay imágenes que confirmen que la pequeña haya asistido al teatro junto a su mamá y el bailarín.

Lo que sí se ha mencionado es que Ignacio ya tendría convivencia con Inti. La relación entre ambos habría avanzado de manera natural, pues Cazzu y el bailarín llevan varios meses vinculados.

La cantante ha tratado de mantener esta parte de su vida lejos de los reflectores, especialmente cuando se trata de su hija. Por eso, aunque existen versiones sobre la convivencia entre Ignacio e Inti, no se conocen muchos detalles al respecto.

Así comenzó el romance entre Cazzu e Ignacio Colombara

La relación entre Cazzu e Ignacio Colombara comenzó a llamar la atención a principios de 2026. El bailarín formó parte del equipo que acompañó a la argentina durante su gira Latinaje, y fue precisamente durante esos meses cuando comenzaron las especulaciones sobre un posible romance.

Uno de los momentos que más alimentó los rumores ocurrió el 19 de mayo, durante un concierto de Cazzu en Querétaro, México. Mientras presentaba a los integrantes de su equipo, la cantante señaló a Ignacio y soltó una frase que rápidamente generó comentarios: "Este es mío".

Al día siguiente, Colombara fue cuestionado por la prensa. El bailarín no confirmó públicamente la relación, pero tampoco negó los rumores y dejó claro que prefería mantenerse alejado de los medios.

La relación entre Cazzu e Ignacio Colombara comenzó a llamar la atención a principios de 2026. @cazzu

Meses después, Cazzu terminó dando una pista todavía más clara. Durante una entrevista con Cenital, habló de un libro que pertenecía a "la abuelita de mi novio". Aunque no dijo directamente el nombre de Ignacio, para entonces ya habían sido vistos juntos en varias ocasiones.

Desde entonces, ambos han llevado su relación con bastante discreción. Sin embargo, sus apariciones públicas muestran que cada vez pasan más tiempo juntos y que el romance parece avanzar lejos de las polémicas que rodearon a Cazzu en los últimos años.