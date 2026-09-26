¿Rudos o técnicos? La foto de Tom Cruise e Iñárritu con máscaras de lucha libre mexicana

¡En esta esquinaaa: uno de los mejores actores de Hollywood... y, en esta otraaa, uno de los mejores directores del mundo.

La noche de este sábado una foto de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise con máscaras de lucha libre mexicana con el nombre de Digger, la nueva cinta de ambos, rompió el internet al verlos como todos unos luchadores.

En las cuentas de Instagram de la distribuidoras la gente comenzó a darle "Me gusta" rápidamente y a compartir el viral momento.

Di que se divirtieron, sin decir que se divirtieron", fue uno de los comentarios de los usuarios que reaccionaron a la divertida imagen.

En una de las imágenes, ambos se miran fijamente frente a frente con las manos sobre los hombros del otro, como si estuvieran a punto de comenzar a luchar.

En la otra, el actor estadunidense y el realizador mexicano ganador de varios premios Oscar miran a la lente del fotógrafo con las máscaras en color amarillo, naranja, azul y rojo, con un fondo de magueyes, muy al estilo mexicano.

Una jornada divertida y con mucha pasión

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu promovieron en México Digger, la nueva cinta del director mexicano y que llegará a las carteleras de cine este 1 de octubre.

La promoción comenzó esta semana en Londres, con su premier mundial, a la que acudieron el príncipe Guillermo de Inglaterra, y su esposa Catalina, quien lució elegante y fabulosa.

Este viernes fue el turno para México. La pareja tuvo un fan event en Parque Toreo, el centro comercial de la Ciudad de México, donde atendieron con toda paciencia y amabilidad a cientos de personas que se dieron cita en el lugar.

El primero en llegar fue Tom Cruise, quien se dio tiempo de firmar varios pósters de Digger, imágenes suyas y de tomarse fotografías con muchos de ellos. Después se le unió Iñárritu y ambos disfrutaron del mariachi que amenizó la reunión con El son de la negra.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu fueron agasajados con mariachi. Alejandro Aguilar

Este sábado 26 de septiembre formaron parte de una sesión de preguntas y respuestas con invitados y representantes de medios de comunicación, que duró alrededor de 15 minutos.

Entre otras cosas, se habló de lo que llevó a Alejandro González Iñárritu para realizar esta cinta y cómo un guion de ficción, basado en hechos de la actualidad, fue alcanzado por nuestra realidad como el cambio climático y la ambición petrolera.

Escrita hace una década, Digger aborda el absurdo de la política y el poder actual, a través de un personaje cínico interpretado por Cruise, quien destacó el talento del director de cintas como Amores perros, Birdman y El renacido, para confrontar a la sociedad a través del humor y el drama.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. Elizabeth Velázquez

¿De qué trata Digger?

Digger, escrita por Sabina Berman, Jez Butterworth, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Alejandro G. Iñárritu, narra la historia de Digger Rockwell, un petrolero multimillonario que ocasiona un desastre natural.

Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, interpretado por el primer actor John Goodman, así como con los hombres más poderosos de la Unión Americana, Digger propone manipular la narrativa con tal de que ni él, ni el gobierno estadunidense, salgan perjudicados.

Digger cuenta con la cinefotografía del mexicano Emmanuel El Chivo Lubezki y la actuación de la mexicana Mercedes Hernández. Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Robert John Burke, Emma D'Arcy y Burn Gorman complementan el elenco. Tiene una duración de 128 minutos.