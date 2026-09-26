Uzbekistán derrota a EUA; se perfila al oro olímpico

Aunque Wesley So rompe el invicto de Javokhir Sindárov, retador oficial a la corona mundial, la escuadra de Uzbekistán derrota a los Estados Unidos por 2 ½ - 1 ½ con victorias de Nodirbek Abdusattóv sobre Fabiano Caruana y Nodirbek Yakubbóev sobre Hans Moke Niemann, con un empate en el cuarto tablero; recupera el liderazgo y se perfila al oro de la 46 Olimpiada de Samarcanda tras superar a las tres escuadras más poderosas en fuerza Elo India (2 ½ - 1 ½) y China (3-1) en una actuación que refleja el alto nivel y progreso ajedrecístico uzbeko tras que su selección batió ayer a Países Bajos por 3 ½ - ½ y se colocó en la tercera posición.

En los 3 juegos de Uzbekistán A las torres juegan un papel esencial en el triunfo. Resultados R-9, partidas individuales: 1) Uzbekistán 2 ½ - 1 ½ Estados Unidos; 1) Nodirek Abdusattórov (2,762) 1-0 (2,789), Fabiano Caruana; 2) Javokhir Sindárov, (2,778) 0-1 (2,774) Wesley So; 3) Nodirbek Yakubbóev (2,685) 1-0 (2,725) Hans Moke Niemann; 4) Mukhiddin Madaminov (2,611) ½ (2,725) Levon Aronian.

2) India 2 ½ - 1 ½ Alemania. 1) Praggnanandhaa, Rameshbabu (2,761) ½ (2,764) Vincente Keymer; 2) Arjun Erigaisi (2,759) ½ (2,662) Matthias Bluebaum; 3) Nihal Sarin (2,718) ½ (2,655) Frederik Svane; 4) Gukesh, Dommaraju (2,703) 1-0 (2,625) Alexander Donchenko.

3) Francia 2-2 China: 1) Máxime Vachier-Lagrave (2,718) ½ (2,733) Din, Liren; 2) Máxime Lagarde (2,593) ½ (2,752) Wei, Yi; 3) Mar’ Andria Maurizzi (2,612) ½ (2,710) Yu Yangyi; 4) Jules Moussard (2,602) ½ (2,549) Kong, Xiangrui.

En su mejor actuación la selección de México consigue un empate ante Bélgica. El MF Joshua Avila consiguió tablas ante el ex soviético Mikhail Gurevich, de 67 años de edad. Tablero 29); (46) Bélgica 2-2 México (75). 1) Elias Ruzhansky (2,427) ½ (2,385) Luis Carlos Torres Rosas; 2) Thibaut Vandenbussche (2,411) ½ (2,379) Gilberto Hernández Guerrero; 3) Mikhail Gurevich (2,533) ½ (2,279) Joshua Adrian Avila Rodríguez>; 4) Arben Dardha (2,229) ½ (2,267) Arturo Fernández Hernández.

Blancas: Wesley So, EUA, 2,774. Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,778.

Siciliana, Scheveningen, B88.

R-9, Olimpiada de Samarcanda, 25–09-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Ae2 Cc6 4.0–0 Cf6 5.Cc3 d6 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Ae7 8.Cxc6 bxc6 9.Dd3 0–0 10.Dg3 a5 11.b3 Rh8 12.Ab2 d5 13.Tad1 Aa6 14.Axa6 Txa6 15.Rh1 Db8 16.f4 Ta7 17.Tde1 Ch5 18.Df3 Cf6 19.Dg3 Ch5 20.Df3 Cf6 21.e5 Cd7 22.Ca4 g6 23.g4 c5 24.f5 d4 25.c3 dxc3 26.Cxc3 c4 27.Ce4 cxb3 28.f6 Ab4 29.Te3 Da8 30.a3 Ac5 31.Txb3 Tc8 32.Cg5= Rg8 33.Dxa8 Taxa8 34.Td1 Cb6 35.Ac1 Cd5 36.Th3 Tc7 37.Txh7 Af8 38.Ad2 Tb8 39.Axa5 Tc2 40.Ab4 Cxb4 41.axb4 Te2 42.b5 Tb2 43.Txf7 Ah6 44.Tdd7 Axg5 45.Tg7+ Rf8 46.Th7 Tb1+ 47.Rg2 Tb2+ 48.Rf3 Tb3+ 49.Re4 1–0.

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,762. Negras: Fabiano Caruana, EUA, 2,789. Partida Vienesa, C28. R-9, O. de Samarcanda, 25–09-2026.

1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.d3 Ab4 5.Ag5 h6 6.Axf6 Axc3+ 7.bxc3 Dxf6 8.Ce2 Ca5 9.Ab3 0–0 10.0–0 d6 11.Dd2 De7 12.f4 Cxb3 13.axb3 Ad7 14.c4 f5 15.De3 fxe4 16.Dxe4 Ac6 17.De3 Tae8 18.f5 a6 19.Cg3 Ad7 20.Tf2 Tf7 21.Taf1 Tef8 22.De4 c6 23.De3 d5 24.cxd5 cxd5 25.d4 e4 26.c4 Dg5 27.Dxg5 hxg5 28.cxd5 e3 29.Tf3 Ab5 30.Te1 e2 31.Rf2 Td7 32.Cxe2 Txd5 33.g4 Axe2 34.Txe2 Txd4 35.Rg3 Tfd8 36.h4 gxh4+ 37.Rxh4 Td3 38.Tfe3 Rf8 39.Rh5 a5 40.Te7 Txb3 41.g5 Tb6 42.g6 Tf6 43.Rg5 Rg8 44.Txg7+ Rxg7 45.Te7+ Rg8 46.Rxf6 a4 47.Tg7+ Rh8 48.Txb7 Ta8 49.Rg5 1–0.

Blancas: Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,685. Negras: Hans Moke Niemann, EU, 2,725. Nimzo-India, E36. R-9, O. Samarcanda, 25–09-2026.

}1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 0–0 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 d5 7.cxd5 exd5 8.Af4 c6 9.e3 Af5 10.f3 Te8 11.Ce2 h5 12.h3 Cbd7 13.g4 Ag6 14.g5 Ch7 15.h4 Chf8 16.Rf2 Ce6 17.Ah3 c5 18.Axe6 fxe6 19.dxc5 e5 20.Ag3 De7 21.b4 De6 22.Rg2 Tac8 23.Tac1 Af7 24.Thf1 Cf8 25.Rh2 Cg6 26.b5 Te7 27.Tf2 Ae8 28.a4 Tec7 29.Db4 Tf7 30.Db3 Ad7 31.Cg1 Tcf8 32.Td1 Ce7 33.e4 dxe4 34.Dxe6 Axe6 35.Axe5 e3 36.Te2 Cf5 37.c6 Ab3 38.Tb1 Axa4 39.Ta2 Axb5 40.Txb5 bxc6 41.Tc5 Cxh4 42.f4 Cg6 43.Ce2 Td8 44.Ta3 Td2 45.Txe3 Cxf4 46.Axf4 Txf4 47.Rg3 Tg4+ 48.Rf3 Td8 49.Te6 Tf8+ 50.Re3 h4 51.g6 Ta4 52.Cd4 Ta1 53.Re2 Ta2+ 54.Rd3 Ta3+ 55.Re4 Ta4 56.Texc6 h3 57.Th5 Td8 58.Td5 Tf8 59.Tc2 Te8+ 60.Rf4 Tf8+ 61.Rg5 Ta1 62.Cf5 Tg1+ 63.Rh4 Te8 64.Ce7+ Rf8 65.Tf2+ Rxe7 66.Te5+ 1–0.