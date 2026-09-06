¿Quién es Pimpinela Escarlata, la luchadora que llega a La Granja VIP 2026?

La Granja VIP abrió nuevamente sus puertas y entre las celebridades que cambiarán las comodidades por el trabajo en el campo se encuentra Pimpinela Escarlata, uno de los personajes más reconocibles de la lucha libre mexicana.

Su nombre había circulado desde finales de agosto entre las filtraciones sobre los posibles concursantes del reality de TV Azteca y tomó todavía más fuerza después de que la luchadora recibiera un emotivo homenaje en Torreón, Coahuila, previo al estreno del programa.

Pero para quienes no siguen de cerca el pancracio mexicano surge una pregunta: ¿quién es Pimpinela Escarlata y por qué se le considera una figura importante de la lucha libre?

¿Quién es Pimpinela Escarlata?

Su nombre real es Mario González Lozano y nació el 18 de abril de 1969. Con más de tres décadas sobre los cuadriláteros, Pimpinela Escarlata se convirtió en uno de los representantes más populares de los llamados luchadores exóticos, una tradición dentro de la lucha libre caracterizada por personajes extravagantes, maquillaje, vestuarios llamativos y la incorporación de elementos tradicionalmente asociados con lo femenino.

Antes de adoptar definitivamente el personaje de Pimpinela Escarlata, González llegó a luchar con otros nombres, entre ellos Pantera Rosa y Fly Boy. Su carrera profesional comenzó a finales de la década de 1980 y eventualmente encontró en La Pimpi al personaje que lo convertiría en una figura conocida dentro y fuera de las arenas.

Su importancia, sin embargo, va más allá de sus vestuarios o de la comedia que suele incorporar en sus combates.

Pimpinela Escarlata entrará a la Granja VIP Especial

Pimpinela ayudó a colocar nuevamente a los luchadores exóticos en un lugar relevante dentro del espectáculo y, a lo largo de su carrera, ha hablado abiertamente sobre los prejuicios que enfrentó debido a su personaje y orientación sexual. En 2019 recordó que fue el primer luchador exótico en presentarse en la Arena México, uno de los recintos más emblemáticos del país.

La propia WWE, que actualmente presenta talento de AAA después de su alianza con la empresa mexicana, describe a Pimpinela como una figura que rompió barreras y desafió prejuicios dentro de la lucha libre.

¿Qué campeonatos ha ganado Pimpinela Escarlata?

Entre los principales campeonatos y reconocimientos de su carrera se encuentran el Campeonato Reina de Reinas de AAA, el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas de AAA y la Copa Antonio Peña.

Uno de sus momentos más importantes ocurrió cuando conquistó el Reina de Reinas, campeonato tradicionalmente disputado por mujeres, convirtiéndose en el primer luchador exótico en conseguir dicho título.

También es conocido por incorporar el humor a sus enfrentamientos. Incluso uno de sus movimientos característicos tiene nombre propio: “El Beso de Pimpi”, con el que sorprende a sus rivales en medio de los combates.

Pimpinela Escarlata fue homenajeada antes de La Granja VIP

Durante una función de AAA celebrada en Torreón, Pimpinela recibió un homenaje en reconocimiento a su extensa trayectoria. Frente al público agradeció el apoyo que ha recibido durante décadas y recordó a sus padres, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El reconocimiento alimentó las versiones de que se tomaría una pausa de los cuadriláteros para emprender un proyecto televisivo, justo cuando su nombre ya aparecía en las filtraciones relacionadas con La Granja VIP.

Ahora, el escenario cambia por completo: del ring y las llaves a los animales, las labores del campo y la convivencia las 24 horas con otras celebridades.

Y aunque Pimpinela Escarlata tiene experiencia enfrentándose a algunos de los personajes más duros de la lucha libre, en La Granja VIP tendrá un reto distinto: mostrar a Mario González detrás del maquillaje, el vestuario y uno de los personajes más queridos del pancracio mexicano.