Karyme Lozano es víctima de un robo de más de 10 mil pesos: esto fue lo que pasó

Karyme Lozano contó una experiencia que le dejó una mezcla de tristeza y coraje. La actriz reveló que fue víctima de un robo de 12 mil pesos después de tomar un taxi y realizar un pago con tarjeta.

A través de un video publicado en TikTok, la protagonista de distintas telenovelas explicó cómo ocurrió todo y aprovechó para alertar a sus seguidores sobre una forma de operar que, según su relato, utilizan algunas personas para realizar cobros con tarjetas.

Me da mucha tristeza que aquí en México son buenos para inventar cosas, pero para robar. No puede ser posible la creatividad que tiene la gente para robar, expresó.

La actriz detalló que el incidente comenzó con un viaje en taxi que tuvo un costo de apenas 57 pesos. Lo que parecía un traslado normal terminó convirtiéndose en un problema mucho mayor cuando apareció una operación bancaria que ella no reconocía.

Así fue el robo a Karyme Lozano

Según contó Karyme Lozano, al finalizar el viaje intentó pagar los 57 pesos en efectivo. Sin embargo, le indicaron que el pago tenía que realizarse con una tarjeta de crédito o débito.

La actriz entonces mostró una de sus tarjetas, pero la operación no pasó. Ante esta situación, utilizó otra tarjeta y finalmente pudo completar el pago. Hasta ahí, todo parecía haber quedado resuelto.

El problema llegó poco después, cuando recibió una notificación de su banco en la que se le alertaba sobre una operación sospechosa por 12 mil pesos.

El cargo estaba relacionado con una supuesta compra de refacciones, algo que Karyme aseguró no haber realizado.

Fue entonces cuando comenzó a intentar resolver el problema directamente con la institución bancaria.

¿Por qué el banco no pudo cancelar el cargo?

Karyme Lozano explicó que se comunicó con su banco para solicitar la cancelación de la operación, pero recibió una respuesta que complicó todavía más la situación.

De acuerdo con lo que relató la actriz, le informaron que no podían desconocer el movimiento debido a que la transacción había sido realizada físicamente con su tarjeta y, además, se había introducido el NIP.

Es decir, desde la perspectiva del banco, existían elementos para considerar que la operación había sido autorizada por la propia tarjeta.

Karyme aseguró que hasta el momento no ha recuperado los 12 mil pesos y decidió contar lo ocurrido para advertir a otras personas que tengan cuidado al momento de realizar pagos con tarjeta, especialmente cuando se trata de servicios en los que el cobro se hace mediante una terminal.

Su intención, explicó, es que su experiencia sirva para que otras personas estén más atentas y puedan evitar pasar por una situación similar.

Karyme Lozano agradece que no haya ocurrido algo peor

Aunque la actriz reconoció que el robo le provocó enojo, también dijo que intenta verlo desde otra perspectiva.

Para Karyme, perder el dinero fue un problema, pero agradece que el incidente no haya terminado en violencia o en una situación todavía más grave.

Sí da tristeza, da coraje, pero me pongo a pensar y le doy gracias a Dios que, del mal, el menor, expresó.

La actriz también recordó que en México han ocurrido situaciones de inseguridad mucho más graves y aseguró que, dentro de lo sucedido, se queda con el hecho de que no resultó lastimada.

Karyme Lozano denuncia robo de más de 10 mil pesos Instagram: karymelozanoofficial

Por ahora, Karyme Lozano continúa intentando resolver el problema relacionado con el cargo de 12 mil pesos. Mientras tanto, su caso puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de realizar pagos con tarjeta y la importancia de revisar las operaciones bancarias después de cada compra o servicio.