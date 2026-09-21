Kunno defiende a Ángela Aguilar en La Granja VIP y asegura: “Ella es muy linda”

Las polémicas que rodean a Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan generando conversación en redes sociales. En medio de los comentarios que cuestionan la relación de los cantantes, Kunno habló sobre la intérprete de regional mexicano y compartió la percepción que tiene de ella.

El creador de contenido actualmente participa en la segunda temporada de “La Granja VIP”, donde recientemente enfrentó una situación que lo llevó a considerar abandonar el reality debido a la preocupación de que las críticas pudieran repercutir en su carrera.

Fue durante una conversación con sus compañeros del programa cuando surgió el tema de su amistad con Ángela Aguilar. Kunno aprovechó el momento para referirse a los señalamientos que la cantante ha recibido y cuestionó algunas de las versiones que circulan en internet.

Instagram: angela_aguilar_

¿Cómo comenzó la amistad entre Kunno y Ángela Aguilar?

Al hablar sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar, Kunno recordó que ambos se conocieron durante una entrega de premios.

De acuerdo con el influencer, aquel encuentro fue el inicio de una amistad que se ha mantenido con el paso del tiempo. Por ello, aseguró que conoce una faceta de Ángela diferente a la que suele mostrarse en redes sociales.

La cercanía entre ambos también ha quedado expuesta anteriormente en redes sociales, donde han compartido muestras de apoyo y mensajes en distintos momentos.

Durante la conversación, Kunno señaló que parte de la polémica que actualmente rodea a Ángela y Christian Nodal está relacionada con declaraciones que la cantante hizo en el pasado y que continúan siendo retomadas por usuarios de redes sociales.

IG papikunno

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Entre los temas que mencionó se encuentra la frase “fan de tu relación”, cuya autenticidad cuestionó.

El creador de contenido también pidió tomar en cuenta que las personas cambian con el paso de los años y que algunas declaraciones realizadas durante la adolescencia pueden ser interpretadas de manera diferente con el tiempo.

A los dos los quiero muchísimo. Ella es muy linda, es un gran ser humano. Muchas veces, cuando estamos pequeños hacemos y decimos cosas mensas. Hay cosas que en su momento, pues normal, imagínate que seas de las dinastías más importantes de la industria musical desde que naces, entonces la gente también lo agarra como moda y le dan con todo, pero ella es un gran ser humano”, expresó.

Foto: IG papikunno

La defensa hacia Ángela Aguilar ocurrió mientras Kunno atraviesa uno de los primeros momentos complicados de su participación en el reality show.

El influencer fue elegido por el público como peón, situación que implicó perder algunos privilegios dentro de la competencia. Esto generó preocupación en Kunno, quien incluso manifestó su intención de abandonar el programa ante el temor de que la exposición y los comentarios negativos pudieran afectar su carrera.

A pesar de esta situación, el creador de contenido continúa formando parte de la segunda temporada de “La Granja VIP”, donde su participación ha generado distintas reacciones entre los espectadores.