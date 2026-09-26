¿De qué murió Bruno Kramm? El teclista de Das Ich perdió la vida en España tras un concierto

El músico alemán Bruno Kramm, miembro fundador y teclista del dúo Das Ich, murió la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada, España. El deceso ocurrió escasos minutos después de finalizar un exitoso concierto junto a su compañero Stefan Ackermann en la reconocida sala Planta Baja.

Los servicios de emergencia españoles recibieron múltiples llamadas alrededor de la medianoche para reportar una emergencia médica extrema en el recinto. Los testigos alertaron a los operadores del número 112 sobre un hombre que colapsó repentinamente en la zona de los camerinos y dejó de responder a los estímulos verbales.

Bruno Kramm murió en Granada, España. Foto de IG: @bruno.kramm_das.ich

Paramédicos del servicio 061, elementos de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional arribaron rápidamente a las instalaciones del centro nocturno. Los equipos de rescate médico evaluaron al artista en el lugar de los hechos, pero confirmaron la total ausencia de signos vitales.

¿De qué murió el teclista alemán en España?

Las autoridades policiales catalogaron el sorpresivo deceso del músico como una muerte natural desde las primeras inspecciones oculares en el recinto. Los agentes descartaron cualquier indicio de violencia o circunstancias sospechosas alrededor del colapso del artista dentro de las instalaciones del centro de espectáculos.

El diario local IDEAL informó que la policía declinó abrir una investigación criminal por estos hechos debido a la claridad de las evidencias in situ. El personal forense activó de inmediato el protocolo judicial estándar para proceder con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de la ciudad.

Bruno Kramm (der) con su maquillaje. Foto de IG: @bruno.kramm_das.ich

La tragedia interrumpió abruptamente el esperado regreso de la banda a los escenarios ibéricos tras varios años de pausa laboral. El recital formaba parte central de la gira promocional para presentar su último trabajo discográfico titulado Fanal, material que marcaba una nueva etapa productiva.

El recinto Planta Baja, ubicado en la emblemática calle Horno de Abad, promocionó el evento de este viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas con gran despliegue. Los organizadores locales destacaron esta fecha como un logro inmenso, pues representaba la primera actuación de la agrupación en la región sur del país.

El legado oscuro e industrial de Das Ich

Bruno Kramm y el vocalista Stefan Ackermann fundaron el aclamado proyecto musical en el año 1989 para alterar la escena electrónica del continente europeo. La prensa especializada catalogó rápidamente a la dupla como la precursora absoluta del movimiento Neue Deutsche Todeskunst, una corriente vanguardista alemana de impacto mundial.

La propuesta estética de la formación integró desde sus orígenes elementos crudos de la música industrial y la atmósfera pesada del darkwave. Los músicos sumaron a estos ritmos una marcada estética teatral que los distinguió radicalmente de otras bandas contemporáneas del circuito underground europeo.

Bruno Kramm junto a Das Ich. Foto de IG: @bruno.kramm_das.ich

Sus recitales en vivo lograban combinar complejos sonidos electrónico-sinfónicos con densas letras de corte expresionista, diseñando un espectáculo totalmente performativo. Esta amalgama conceptual definió su identidad artística y les otorgó el respeto absoluto del público afín a la contracultura durante más de tres décadas.

El dúo musical aterrizó en territorio español a principios de mes para arrancar la primera etapa de su ambiciosa serie de presentaciones. La agenda del tour documentó fechas previas con llenos totales en la ciudad de Zamora el pasado 11 de septiembre y en Madrid la noche del 12 de septiembre.