Frentes Políticos / 26 de septiembre de 2026

1. Tregua comercial. Entre Washington y Pekín hay competencia, pero México considera que no se convertirá en pleito. Claudia Sheinbaum planteó que el desarrollo económico de China y EU no tendría por qué traducirse en rivalidad entre naciones, sino abrir espacio a la cooperación. Viene una prueba importante en noviembre, cuando México participe en la APEC de Shenzhen y busque un encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping. Entre dos gigantes que disputan mercados, tecnología e influencia, Sheinbaum necesita algo más que tomar partido, pues México, necesita comercio, inversión y margen de maniobra. Vienen en camino.

2. Ahora es cuando. Carol Altamirano ya determinó que el 1 de octubre se dictaminará la nueva Ley de Economía Digital y Pagos Digitales. La apuesta no nace de la nada, pues Felipe Calderón atacó el efectivo con el IDE; Enrique Peña Nieto consolidó la factura electrónica y la Ley Fintech; Andrés Manuel López Obrador empujó CoDi, DiMo y la bancarización con el Banco del Bienestar. Ahora Claudia Sheinbaum quiere meter todo en una sola cancha: pagos digitales, gasolinerías, casetas, identidad y seguridad financiera. México estará construyendo una economía más segura, ágil, transparente y accesible. Llegó el momento.

3. Negociador. Marcelo Ebrard está logrando que la política económica se mida con cifras y generación de empleos. LEGO confirmó una inversión de 400 mdd en Nuevo León, con mil 300 nuevos puestos y 60 mil metros cuadrados de infraestructura. En paralelo, Ebrard acompañó la modernización del acuerdo de inversión entre México y Corea del Sur, con oportunidades en IA, industria aeroespacial y automotriz. En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum y el presidente Lee Jae-myung dieron marco político a una relación que busca traducirse en capital y tecnología. Con números a la alza, así se mide la efectividad.

4. Merma. La Barredora es un grupo delictivo creado presuntamente por Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, ya no sería aquella estructura criminal compacta que presumía músculo. Omar García Harfuch asegura que, después de múltiples detenciones, quedó reducida y partida en dos, un grupo bajo el mando de El Prada y otro encabezado por La Mosca. El dato se acompaña de un balance oficial de que ha habido más de 6 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto, 2 mil armas y 13 toneladas de droga aseguradas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. ¿Problema resuelto?

5. Pleito. El PRI prepara una iniciativa para retirles el fuero a la gobernadora Rocío Nahle y a sus secretarios, en respuesta a la reforma promovida por el Ejecutivo estatal para eliminar la inmunidad procesal de alcaldes, síndicos y concejos municipales. La oposición acusa una cancha dispareja: si el fuero debe desaparecer, que desaparezca parejo. Nahle responde que para ella “no significa nada” y deja la decisión en manos del Congreso: unos quieren quitar el blindaje municipal; otros ya quieren arrancar el estatal. En Veracruz, el fuero dejó de ser protección para convertirse en munición política.