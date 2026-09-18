Christian Nodal niega ser deudor alimentario; se opone al nombre de la “Ley Cazzu”

El cantautor mexicano Chistian Nodal negó, a través de un comunicado, ser deudor alimentario y argumentó por qué está en contra del nombre de la “Ley Cazzu”.

Luego de las versiones que circulan en internet respecto a su paternidad y compromisos legales, el equipo de Nodal emitió una aclaración por medio de un documento en donde atendió de manera tajante las acusaciones.

Asimismo, en el texto se desmintió un presunto amparo en contra de la “Ley Cazzu” que se aprobó en Michoacán, la cual busca evitar que padres deudores alimentarios bloqueen trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos.

La controversia se desató después de que circuló un supuesto documento en donde Nodal habría promovido un amparo contra la mencionada ley.

Christian Nodal niega ser deudor alimentario

Christian Nodal emite aclaración sobre la "Ley Cazzu". @nodal

En la “aclaración a medios” con fecha del 17 de septiembre del 2026, el equipo de Christian Nodal señaló que es falso que el cantante haya promovido un amparo para frenar la “Ley Cazzu”, incluso manifestaron que él está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños.

En tanto, señalaron que sí existe un amparo, pero este va contra “la historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”.

Esta narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones”, reza el texto.

En tanto, aclaran que el cantante tampoco ha negado permisos para que su hija Inti, fruto de su relación con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, viaje o para que su madre pueda trabajar.

En el comunicado advierten que “presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente”.

En este sentido, indican que Inti tiene derecho a crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática “a partir de hechos que no corresponden a su realidad”.

Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, dice el equipo de Nodal.

Nodal se opone al nombre de la “Ley Cazzu”

En el mismo comunicado, el equipo del cantautor de música regional señala que el documento que circula es falso, pues en realidad a lo que se opone Nodal es al nombre de la propuesta que avanzó en el Congreso de Michoacán.

Según el amparo hecho público por el equipo de Christian Nodal, reclama la denominación de la “Ley Cazzu” al considerar que con ese nombre se estigmatiza tanto a Inti como a su padre.

El texto hace la aclaración que no se impugna ningún contenido normativo o propuesta de reforma, sino que va en contra de la denominación mediática o apelativo que se le ha dado a la misma.

El presente amparo no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo de la iniciativa de reforma constitucional”, enfatiza.

El acto reclamado, detalla, se circunscribe exclusivamente al apelativo “Ley Cazzu” y a la narrativa estigmatizante que la acompaña.

Por lo anterior, Nodal pide que la iniciativa continúa su cauce legal bajo una “denominación neutral” que no vulnere los derechos fundamentales tanto del cantante como de su hija Inti.

¿Qué saber sobre la “Ley Cazzu?

Christian Nodal emite aclaración sobre la "Ley Cazzu". @cazzu

Se trata de una iniciativa que busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus progenitores está ausente o incumple de manera reiterada sus responsabilidades de crianza, convivencia o manutención. El proyecto plantea facilitar determinados trámites relacionados con la movilidad de los menores, especialmente cuando el padre o madre que tiene la guarda y custodia enfrenta obstáculos por la negativa o falta de respuesta del otro progenitor.

La iniciativa surgió en Michoacán, donde fue presentada en marzo de 2026 por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del PVEM. Su nombre está relacionado con el caso público de la cantante argentina Cazzu y su hija Inti, pero la propuesta no está diseñada exclusivamente para ella ni para resolver su situación familiar. El caso sirvió para poner en el debate una problemática que también puede afectar a otras familias.

Uno de los principales planteamientos es que, cuando exista abandono o incumplimiento de las obligaciones parentales, el progenitor que tenga la guarda y custodia pueda recurrir a una vía judicial más ágil para obtener autorizaciones de movilidad. Esto podría ser relevante para viajes nacionales o internacionales y otros trámites que requieran la participación de ambos padres. La propuesta contempla que una autoridad valore cada caso y que prevalezca el interés superior de la niñez, por lo que no significa que los menores puedan salir automáticamente del país sin ningún tipo de control.

En mayo de 2026, el Congreso de Michoacán aprobó el dictamen y acordó enviarlo al Congreso de la Unión, debido a que plantea una modificación al artículo 4º de la Constitución mexicana. Por ello, la iniciativa dejó de estar únicamente en el ámbito estatal y continúa su proceso legislativo federal. También existen propuestas relacionadas con esta problemática en otras entidades, como Oaxaca, aunque no forman parte de una sola legislación nacional.

Actualmente, la “Ley Cazzu” todavía no es una ley federal vigente. Lo que existe es una iniciativa de reforma constitucional que continúa su proceso en el Congreso de la Unión.

Cazzu y Nodal, del amor a los amparos

Cazzu y Christian Nodal comenzaron su relación en 2022 y, aunque durante un tiempo se mostraron muy cercanos, la historia de amor terminó en mayo de 2024, poco después de convertirse en padres. Ambos han contado que la relación atravesó momentos complicados y que finalmente decidieron separarse al darse cuenta de que ya no funcionaban como pareja. Nodal posteriormente inició una relación con Ángela Aguilar, con quien se casó ese mismo año, mientras Cazzu permaneció en Argentina junto a su hija.

La pareja tuvo a su primera hija, Inti, el 14 de septiembre de 2023. Tras la separación, la niña quedó en medio de una situación familiar que posteriormente generó diferencias públicas entre sus padres, principalmente relacionadas con su convivencia y movilidad. Cazzu ha hablado de las dificultades que enfrentó para viajar con Inti y de los permisos que necesitaba para trasladarse con ella, mientras que la representación de Nodal ha dado versiones diferentes sobre las circunstancias en las que se solicitaron esas autorizaciones.

El caso de Inti terminó trascendiendo la historia personal de Cazzu y Nodal y se convirtió en parte de una discusión más amplia sobre los derechos de los menores y los mecanismos legales para resolver conflictos entre padres separados. A partir de esta problemática comenzó a cobrar fuerza en México la llamada “Ley Cazzu”.