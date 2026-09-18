Cazzu rompe el silencio tras controversia con Nodal por la Ley Cazzu

Cazzu se pronunció sobre el conflicto que enfrenta alrededor de la crianza de su hija Inti, luego de que la defensa de Christian Nodal negara que el cantante haya intentado frenar la iniciativa conocida como Ley Cazzu.

La argentina publicó un mensaje en el que aseguró que ha enfrentado restricciones legales para hablar sobre su situación, acusó que existen versiones que no corresponden con lo ocurrido y pidió que algún día pueda conocerse su historia completa.

Sus declaraciones llegaron mientras continúa la controversia por un recurso promovido por Christian Nodal relacionado con la iniciativa que ha sido denominada públicamente como Ley Cazzu.

¿Qué dijo Cazzu tras la controversia con Christian Nodal?

Cazzu comenzó su mensaje dejando claro que decidió hablar después de las versiones difundidas durante los últimos días.

“Viéndome obligada a defenderme una vez más…”, escribió.

La cantante aseguró que durante el conflicto ha tenido limitaciones para exponer públicamente su versión.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente”, señaló antes de acusar que esa situación permitió que circularan versiones diferentes a la suya.

Cazzu utilizó las palabras “MENTIR y MANIPULAR” para referirse a lo que, desde su perspectiva, ha ocurrido alrededor del caso.

La cantante contó que decidió no limitar el derecho de otros a expresarse, aunque ahora reconoce que no sabe si hizo bien.

“El pez por la boca muere”, escribió.

Sin embargo, reconoció que todavía desconoce si aquella decisión fue la correcta.

Cazzu respondió tras la controversia con Christian Nodal por la llamada Ley Cazzu. Mezcalent

Cazzu habla de los procesos que enfrenta como madre de Inti

El mensaje también incluyó referencias a las dificultades que, según Cazzu, ha enfrentado durante los procedimientos relacionados con su hija.

La cantante aseguró que ha tenido que responder a “caprichos de todo tipo” que, desde su perspectiva, no están relacionados con la crianza de Inti.

“Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, escribió.

Cazzu no mencionó directamente a Christian Nodal ni detalló a qué trámites o procedimientos correspondía cada señalamiento.

También aseguró que la situación que enfrenta es diferente a la que se ha presentado públicamente.

“El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan”, agregó.

Cazzu habló sobre el conflicto legal que enfrenta en medio de la controversia por la Ley Cazzu. Mezcalent

Cazzu quiere que se conozca “la historia como es”

La argentina continuó su mensaje hablando sobre la posibilidad de contar en algún momento su versión completa de lo sucedido.

“Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, señaló.

Cazzu dijo esperar que exista una forma de exponer los hechos sin obstáculos que interfieran con su versión.

“Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan”, escribió.

Su publicación apareció después de que el equipo legal de Christian Nodal difundiera un comunicado sobre el procedimiento relacionado con la llamada Ley Cazzu.

La representación del cantante negó que Nodal haya promovido un amparo para detener el contenido de la propuesta. Según su versión, el reclamo está relacionado con el nombre utilizado para identificar la iniciativa y la narrativa vinculada con su hija Inti.

Cazzu aseguró que fue silenciada durante el proceso legal relacionado con su hija Inti. Mezcalent

¿Qué pasó entre Christian Nodal y la Ley Cazzu?

La controversia comenzó después de conocerse la existencia de una demanda promovida por Christian Jesús González Nodal, por derecho propio y en representación de su hija.

El expediente judicial menciona como acto reclamado la presentación y promoción federal de la iniciativa bajo la denominación Ley Cazzu.

La defensa del cantante sostiene que esto no significa que Nodal busque detener la eventual reforma.

De acuerdo con su comunicado, el reclamo se concentra en el uso del nombre Ley Cazzu y en la forma en que el caso de Inti ha sido utilizado para promoverla.

El equipo del cantante también aseguró que no existe una resolución que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus responsabilidades como padre.

Asimismo, negó que el cantante haya impedido los viajes de su hija o las actividades profesionales de Cazzu. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la representación del intérprete.

Cazzu y Christian Nodal mantuvieron una relación y son padres de Inti. Mezcalent

¿Qué pasó con el recurso presentado por Christian Nodal?

El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó inicialmente la demanda.

La decisión no resolvió si los argumentos de Nodal sobre el nombre de la iniciativa eran válidos ni determinó quién tenía razón respecto a las versiones públicas relacionadas con Inti.

El juzgado consideró que la iniciativa todavía no era una ley vigente, por lo que no generaba una afectación que pudiera combatirse mediante un juicio de amparo.

La defensa de Nodal presentó posteriormente un recurso de queja contra esa decisión, por lo que el procedimiento continuó su curso.

La abogada Marcela Torres también difundió fragmentos de la resolución y cuestionó la explicación presentada por el equipo del cantante.

“Eso no es lo que dice la resolución del juez”, señaló al referirse al contenido del expediente.

Cazzu pidió que algún día pueda conocerse su versión completa del conflicto legal. Mezcalent

¿Qué es la Ley Cazzu?

La denominada Ley Cazzu es una iniciativa que busca facilitar determinados trámites para niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus progenitores está ausente o incumple sus obligaciones.

Entre los asuntos contemplados están los permisos necesarios para obtener documentos y realizar viajes internacionales.

El nombre de Cazzu quedó relacionado con la propuesta después de que la cantante hablara públicamente sobre las dificultades que había enfrentado para obtener permisos relacionados con los viajes de Inti.

La iniciativa todavía debe atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente.