“Es ridículamente guapo”: la inesperada reacción de Christian Bale sobre Jacob Elordi

En Hollywood, las comparaciones entre actores que interpretan al mismo personaje suelen desatar debates entre fanáticos y especialistas del cine. Sin embargo, cuando le preguntaron a Christian Bale sobre su versión del monstruo de Frankenstein frente a la de Jacob Elordi, el actor británico sorprendió con una respuesta tan honesta como divertida.

¿Qué dijo Christian Bale sobre Jacob Elordi?

Durante la promoción de su nueva película The Bride!, dirigida por Maggie Gyllenhaal, Bale habló sobre las inevitables comparaciones con la interpretación que Elordi hace del mismo personaje en Frankenstein, la esperada adaptación dirigida por Guillermo del Toro. Lejos de mostrarse competitivo, el ganador del Oscar optó por el humor y la admiración hacia su colega.

A mí no me interesa competir”, aseguró el actor cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el público compare ambas versiones del famoso monstruo creado por Mary Shelley.

Entre risas, Bale incluso bromeó sobre el físico del actor australiano: “Es alto… el bastardo es ridículamente guapo. ¿Cómo podría siquiera intentar competir con él?”, comentó, dejando claro que no ve ningún motivo para rivalidades dentro de la industria.

Ambos actores interpretan al mítico monstruo creado por Mary Shelley, aunque en proyectos cinematográficos distintos. Reuters

¿Por qué comparan a Christian Bale con Jacob Elordi?

Las comparaciones entre ambos actores surgieron porque, en cuestión de meses, llegaron dos grandes producciones inspiradas en la historia de Frankenstein.

Por un lado, Jacob Elordi encarna al célebre monstruo en la versión de Guillermo del Toro, un proyecto muy esperado que profundiza en la compleja relación entre la criatura y su creador, Victor Frankenstein. La película ha generado gran expectativa entre los seguidores del cine fantástico y ha sido celebrada por su tono oscuro y reflexivo.

Las comparaciones surgieron porque las nuevas versiones de Frankenstein's Monster se estrenaron con pocos meses de diferencia. IMDb

En cambio, Christian Bale protagoniza The Bride!, una reinterpretación del clásico que pone el foco en la figura de la novia del monstruo. La cinta, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, mezcla elementos de romance gótico, ciencia ficción, horror e incluso música, creando una propuesta estética muy particular.

La historia se desarrolla en el Chicago de los años treinta y sigue al monstruo —interpretado por Bale— en su intento por encontrar compañía tras décadas de soledad. Para ello busca la ayuda de una científica que logra revivir a una joven asesinada, interpretada por Jessie Buckley.

Lo que comienza como un experimento pronto se convierte en una relación tan intensa como peligrosa. La pareja termina embarcándose en una especie de odisea criminal por el país, con una dinámica que recuerda a historias como Bonnie y Clyde, mientras son perseguidos por las autoridades.

Bale dejó claro que no ve ninguna rivalidad con Elordi y que no le interesa competir con otros actores. Reuters

Christian Bale no busca competir con Jacob Elordi

Lejos de entrar en comparaciones, Bale ha insistido en que cada actor aporta su propia visión a un personaje tan icónico como el monstruo de Frankenstein. Para él, la diversidad de interpretaciones es precisamente lo que mantiene viva una historia clásica.

El actor británico incluso confesó que no ha visto la versión de Del Toro, en parte porque prefiere concentrarse en su propia interpretación. Aun así, ha escuchado comentarios muy positivos sobre el trabajo de Elordi.

He oído que es fantástico”, comentó en una entrevista, reconociendo además que no suele ver demasiadas películas, ni siquiera algunas protagonizadas por sus propios compañeros de reparto.

Jacob Elordi ha sido reconocido en los Critics Choice Awards por su papel en Frankenstein dentro de la categoría de Mejor actor de reparto. Grosby

¿Cómo es el Frankenstein de Christian Bale?

La historia creada por Mary Shelley en 1818 sigue inspirando nuevas adaptaciones más de dos siglos después. En el caso de The Bride!, la película ofrece una mirada contemporánea que explora temas como la identidad, la soledad y el deseo de pertenecer.

El personaje interpretado por Bale no es el típico monstruo incomprendido que aparece en muchas versiones anteriores. En esta ocasión se trata de una criatura que ha vivido durante décadas observando el comportamiento humano y reflexionando sobre su lugar en el mundo.

Bale aseguró que cada actor aporta su propia visión al personaje y que eso enriquece las distintas interpretaciones. IMDb

Según el propio actor, esa larga existencia le ha permitido al personaje comprender mejor la ética de sus acciones y reconocer la profunda necesidad de compañía que lo impulsa a buscar una pareja.

Las palabras de Christian Bale hacia Jacob Elordi no solo arrancaron risas, sino que también dejaron ver una faceta poco común en la industria: la camaradería entre actores que comparten un mismo papel. En lugar de alimentar rivalidades, Bale prefirió reconocer el talento de su colega y tomarse con humor las comparaciones.

Y aunque el público seguramente seguirá debatiendo cuál interpretación del monstruo de Frankenstein es la mejor, para Bale la respuesta parece sencilla: cada versión tiene su propio valor.