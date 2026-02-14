Proyectan ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, sin costo, en La Magdalena Contreras

La alcaldía La Magdalena Contreras celebró este 14 de febrero el primer aniversario de la reapertura del Cine Víctor Manuel Mendoza, mejor conocido como “El Piojito”, con una función especial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro.

El filme del tapatío es una de las películas con más nominaciones a los Premios Oscar en su 98 edición.

Durante su mensaje, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó que la verdadera política pública no solo consiste en rehabilitar espacios, sino en llenarlos de vida.

“Este es el cine de nuestros abuelos, de nuestros padres y ahora de nuestras hijas e hijos. Nuestro querido Piojito es el primer cine comunitario de la ciudad: aquí a nadie se le cobra y las palomitas son gratis”, subrayó.

El edil resaltó que, en tan solo un año, el cine ha recibido a 20 mil personas con 450 funciones gratuitas, además de albergar 10 talleres artísticos, graduaciones escolares, encuentros vecinales y múltiples actividades culturales.

Reconoció que la función de ‘Frankenstein’ simboliza no solo dar vida a un proyecto, sino mantenerlo con alma, programación constante y comunidad activa.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, anunció que el Cine Víctor Manuel Mendoza ampliará su oferta cultural con la incorporación de teatro, iniciando con la obra ‘Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda’, de la dramaturga Sabina Berman, que se presentará el próximo 10 de abril.

Asimismo, destacó que este espacio representa un ejercicio de soberanía cultural y narrativa.

Señaló que cada película y cada actividad que se programa busca generar reflexión y transformación en el público, apostando por contenidos que fortalezcan el derecho a la cultura y la identidad comunitaria.