Simplemente, ¡la maldita novia!

La actriz española Penélope Cruz recibió la llamada de Maggie Gyllenhaal y, tras una charla casual, esta última le dijo que estaba trabajando en una nueva película como directora centrada en el personaje de La Novia de Frankenstein.

La quería para un papel muy especial: una detective que, junto a su compañero de trabajo, va tras las pistas tanto de una mujer apodada La novia —interpretada por la irlandesa del momento Jessie Buckley— como de un tipo llamado Frankenstein, ejecutado en la pantalla por el británico Christian Bale.

Penélope Cruz se sintió tan seducida por el foco en el que Gyllenhaal centraba su atención —que era en ella, La novia, la mujer, y no en Frankenstein, ese personaje literario adaptado en distintas ocasiones— que no pudo resistirse a tal invitación. No por nada la frase promocional de la cinta dice: Here comes the mother fucking BRIDE (Aquí viene la maldita novia).

“Ella me dijo: ‘Tengo este guion que estoy escribiendo y estoy pensando en ti’. Poco después me lo envió y me quedé impresionada; pensé que era un guion perfecto y me encantó el personaje. Todo eso sumado a la oportunidad de trabajar con alguien como ella y de volver a trabajar con Peter (Sarsgaard) por tercera vez. Así que fue realmente una muy buena experiencia”, contó en entrevista con Excélsior la actriz, quien da vida a la detective Myrna Mallow.

Como dato curioso, cabe señalar que Cruz ya había coincidido laboralmente con Peter Sarsgaard —esposo en la vida real de Gyllenhaal— en La elegida (2008), dirigida por la española Isabel Coixet, así como en la película de 2017 Loving Pablo. Ahora regresan a las andadas encarnando a un par de detectives que se complementan a la perfección.

Y si algo entiende muy bien Penélope Cruz, al igual que lo ha hecho Maggie Gyllenhaal en su campo, es ser siempre una de las primeras mujeres en lograr hitos en una industria dominada por hombres.

De tal suerte, Cruz pasará a la historia como la primera actriz española en ser nominada al Oscar en 2007 por su trabajo en Volver, de Pedro Almodóvar; dos años después se convirtió en la primera española en ganar la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona y, además, fue la primera intérprete de su país en tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tomando en cuenta lo anterior, comprende muy bien el esfuerzo que Gyllenhaal ha puesto en los últimos años para levantar este proyecto y ser la primera actriz y directora que filmó en IMAX.

“Yo espero que un día eso no sea la gran cosa y que sea la norma; que en un futuro no importe quién es el director, si se trata de un hombre o de una mujer. Estamos hablando de esto ahora porque se trata de una película enorme, una mujer es la directora, la protagonista es una mujer y hay tantos personajes femeninos geniales.

“Espero con ansias el día en que, si dirige una mujer, no sea algo sorprendente o sea catalogado como riesgoso en la industria, porque no es así. Es difícil cambiar algunas cosas, aunque siento que sí están cambiando, pero tenemos que seguir trabajando al respecto”, comentó la madrileña.

A esta reflexión sobre género se sumó Peter Sarsgaard, actor que gracias a Memoria, del director mexicano Michel Franco, obtuvo en 2023 el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Venecia.

“Cada vez que Maggie viene con una de estas ideas increíbles, como cuando se le ocurrió La hija oscura, yo pensaba: ‘Oh, qué gran idea’. Lo malo es que vivimos en un mundo al que no le gustan las grandes ideas, pero Maggie hizo que la película fuera un éxito y fue entonces que empezó a pensar en esta historia.

“Cuando ella empieza a hablar de algo, normalmente se convierte en el tema. Lo que pasa con Maggie es que no piensa en lo que se siente más fácil o posible, sino que se le ocurre una idea y es muy factible que termine en anuncios publicitarios. El otro día veníamos en la carretera y nos sorprendimos de la cantidad de anuncios de La novia; me da gusto por ella, porque trabaja muy duro”, apuntó Sarsgaard.

Ambientada en la década de 1930, La novia, que se estrena este jueves en la cartelera nacional, es la segunda película dirigida por

Gyllenhaal tras su debut con La hija oscura, protagonizada por Olivia Colman y Jessie Buckley. Para este nuevo proyecto, la cineasta pone sobre la mesa temas como el machismo, la corrupción, el empoderamiento y la lucha femenina.

No por nada hay una parte en la historia en la que Frankenstein le dice que ella es “la novia de Frankenstein” y ella le aclara que no, que simplemente es “la novia”; para muchos espectadores, una mujer que rompe estereotipos sociales y es pionera, tal como Penélope ve a Gyllenhaal en la vida real.

“Maggie es La novia, sí, ella es”, remató Penélope Cruz, quien se encontraba en Londres haciendo la promoción del filme junto al resto del elenco. En la cinta también actúa Jake Gyllenhaal, hermano de Maggie, quien da vida a un actor de cine de los años 30 del que Frankenstein es fan... Al final, todo queda en familia.