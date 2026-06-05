¡Échele primo! OXXO y Los Tucanes de Tijuana lanzan La Chona para el Mundial 2026

Si existe una canción capaz de poner a bailar a varias generaciones de mexicanos en cuestión de segundos, esa es La Chona. El clásico de Los Tucanes de Tijuana ha acompañado fiestas familiares, bodas, reuniones entre amigos y hasta celebraciones deportivas durante más de tres décadas.

Ahora, en pleno ambiente mundialista, el icónico tema regresa con una nueva versión gracias a una inesperada alianza.

OXXO lanza nueva versión de La Chona

Bajo el lema "OXXO, anfitrión de todos", la cadena de tiendas de conveniencia presentó ‘Y arriba yo, mi apa y el OXXO’. La adaptación especial de La Chona que busca convertirse en uno de los himnos no oficiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La campaña forma parte de la estrategia "OXXO, anfitrión de todos". IG tiendasoxxo / lostucanesdetijuana

La campaña aprovecha uno de los fenómenos culturales más poderosos de México: una canción que ha trascendido generaciones y que forma parte del imaginario colectivo de millones de personas.

Para muchos, no existe celebración completa sin que alguien pida poner La Chona, por lo que la elección del tema parece una apuesta segura para conectar emocionalmente con el público.

¿Por qué OXXO eligió la canción La Chona?

La nueva versión ya se encuentra disponible en plataformas digitales y llega en un momento clave, cuando el país comienza a vivir la emoción previa al Mundial. La estrategia busca reforzar la identidad mexicana y celebrar el papel de México como uno de los anfitriones de la mayor fiesta futbolística del planeta.

La colaboración apuesta por la nostalgia y la identidad cultural mexicana. IG tiendasoxxo

De acuerdo con representantes de la empresa, la iniciativa pretende reconocer aquellos elementos que unen a los mexicanos, desde la música hasta la convivencia cotidiana. Y es que, para muchos, una parada en el OXXO antes de una reunión, un partido o una fiesta forma parte de la rutina nacional.

La colaboración también refleja una tendencia cada vez más fuerte en el marketing moderno: las marcas ya no buscan únicamente promocionar productos, sino integrarse a conversaciones culturales que ya tienen un significado especial para las personas. En este caso, la nostalgia juega un papel fundamental.

El clásico tema busca convertirse en uno de los himnos de la fiesta mundialista. IG tiendasoxxo / lostucanesdetijuana

¿Cómo nació La Chona, el éxito de Los Tucanes de Tijuana?

La historia de La Chona es tan curiosa como su éxito. Según ha contado Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, la canción nació en apenas cinco minutos a petición de un locutor de radio de Baja California llamado Tomás Acevedo.

El conductor acostumbraba hablar de su esposa, conocida cariñosamente como "La Chona", durante su programa, por lo que pidió al grupo una canción inspirada en ella.

Lo que comenzó como una especie de favor terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la música regional mexicana. Lanzada oficialmente en 1995 dentro del álbum Me Robaste el Corazón, la canción logró conquistar al público y, con el paso de los años, se transformó en un fenómeno cultural.

La Chona sigue siendo una de las canciones más populares de México. IG lostucanesdetijuana

Treinta años después, el tema sigue demostrando su vigencia. Actualmente acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming y forma parte de millones de listas de reproducción alrededor del mundo.

Además, ha protagonizado momentos virales memorables, desde el famoso Chona Challenge hasta interpretaciones sorpresa en festivales internacionales y conciertos de artistas como Metallica.

La influencia de la canción ha sido tan grande que incluso ha cruzado fronteras. Hoy se escucha con frecuencia en países como Estados Unidos, Canadá, Chile y Guatemala, consolidándose como uno de los himnos latinos más reconocibles.

Con esta nueva versión, OXXO y Los Tucanes de Tijuana buscan demostrar que la música también puede ser una forma de recibir el Mundial. Mientras México se prepara para albergar nuevamente una Copa del Mundo, La Chona vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la conversación nacional.