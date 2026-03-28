“La Chona” conquista Fortnite: la icónica canción mexicana llega al videojuego

Seguramente has escuchado “La Chona”, uno de los temas más populares en fiestas y celebraciones en México. La canción, que se ha convertido en un verdadero himno de la música regional, ahora da un salto inesperado: llegará al mundo de los videojuegos.

Así es, este icónico tema formará parte de un popular videojuego en línea, algo que ha sorprendido a muchos fans por tratarse de una canción profundamente arraigada en la cultura musical mexicana. Aquí te contamos lo que se sabe sobre esta inesperada colaboración.

La Chona llega a Fortnite en colaboración con Los Tucanes de Tijuana

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que la colaboración fue anunciada por Los Tucanes de Tijuana a través de sus redes sociales.

“¡Échale, Bananín! – Fortnite nunca había tenido tanto ritmo”, fue la frase con la que la agrupación acompañó el anuncio, despertando de inmediato la emoción entre sus fans.

La posibilidad de escuchar “La Chona” dentro del universo de este videojuego ha generado gran expectativa, especialmente entre quienes crecieron escuchando el famoso tema en reuniones y fiestas.

Fans reaccionan a la llegada de La Chona a Fortnite

Como era de esperarse, el anuncio generó numerosas reacciones entre el público mexicano y seguidores del grupo.

La publicación ya suma más de 128 mil reacciones y alrededor de mil 500 comentarios, donde muchos usuarios celebran la llegada del tema al videojuego.

Entre los mensajes también destacan aquellos en los que los fans piden que otras bandas de regional mexicano también tengan colaboraciones similares, lo que demuestra el entusiasmo por ver más música mexicana dentro del mundo gamer.

Fortnite colaboración Tucanes de Tijuana La Chona Foto: Los Tucanes De Tijuana

¿Qué es Fortnite y por qué es tan popular?

Si no conoces el juego o solo has escuchado hablar de él, Fortnite es un videojuego en línea en el que jugadores de todo el mundo compiten y colaboran dentro de diferentes modos de juego.

En uno de los más populares, los participantes deben sobrevivir mientras enfrentan a otros jugadores en un mapa que se va reduciendo. Con el paso del tiempo, el juego también se ha caracterizado por sus múltiples colaboraciones con marcas, artistas y personajes famosos.

¿De dónde es “La Chona”, la famosa canción de Los Tucanes de Tijuana?

“La Chona” es uno de los temas más icónicos de la música mexicana. Fue compuesto por Mario Quintero Lara, líder de Los Tucanes de Tijuana, y se lanzó en 1995 dentro del álbum Me robaste el corazón.

La canción está inspirada en una mujer conocida por su gusto por bailar y con el tiempo se convirtió en un verdadero fenómeno cultural en México.

Actualmente, el tema acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los éxitos más recordados del regional mexicano.

Fortnite colaboración Tucanes de Tijuana La Chona Foto: Los Tucanes De Tijuana

La llegada de “La Chona” a Fortnite podría convertirse en un momento memorable, al unir el mundo de los videojuegos con una de las canciones más queridas de la música mexicana.