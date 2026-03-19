La llegada de Chiquis Rivera a la Ciudad de México no pasó desapercibida. A su arribo al aeropuerto (AICM), la cantante fue cuestionada sobre la situación que atraviesa Ana Bárbara, luego de que salieran a la luz versiones sobre una supuesta infidelidad por parte de su pareja.

Sin evadir el tema, Chiquis Rivera respondió con cautela, dejando claro que prefiere no involucrarse en relaciones ajenas, pero sí mostrar empatía ante lo que considera un momento complicado.

“Sí me dolió”: Chiquis Rivera reacciona a supuesta infidelidad contra Ana Bárbara Cuartoscuro

El mensaje de Chiquis Rivera para Ana Bárbara

Durante el encuentro con medios, Chiquis Rivera expresó su apoyo hacia Ana Bárbara, evitando entrar en detalles o tomar postura sobre lo que realmente ocurrió.

La cantante reconoció que se trata de una situación delicada y optó por enviar un mensaje de respaldo, especialmente desde su experiencia personal.

“Es muy difícil y yo le mando un fuerte abrazo a Ana. No me gusta opinar de relaciones”, comentó.

Además, amplió su postura al señalar que su apoyo no solo es para su colega, sino para cualquier mujer que atraviese una situación similar. En sus palabras, dejó ver que entiende el impacto emocional que puede generar una ruptura o una traición.

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“Sí me dolió”: así reaccionó Chiquis Rivera al enterarse

Aunque evitó profundizar en el tema, Chiquis Rivera sí compartió cómo reaccionó al enterarse de la noticia.

La cantante admitió que la situación le sorprendió y le generó una reacción emocional inmediata.

“Sí, cuando escuché, sí me dolió. La verdad sí dije: ‘wow, qué fuerte’”, expresó.

“Sí me dolió”: Chiquis Rivera reacciona a supuesta infidelidad contra Ana Bárbara Cuartoscuro

¿Habrá colaboración entre Chiquis y Ana Bárbara?

En medio de las preguntas, también surgió el tema de una posible colaboración musical entre Chiquis Rivera y Ana Bárbara, algo que ha sido comentado en otras ocasiones.

Sin embargo, la intérprete fue clara al respecto: en este momento, lo importante no es la música.

Señaló que antes de pensar en proyectos profesionales, lo prioritario es que Ana Bárbara esté bien a nivel personal. Solo después, consideró, podrían retomarse ideas relacionadas con una colaboración.

“Sí me dolió”: Chiquis Rivera reacciona a supuesta infidelidad contra Ana Bárbara IG Ana Barbara / Chiquis Rivera

La polémica con Lorenzo Méndez vuelve a salir

Además del tema de Ana Bárbara, Chiquis Rivera también fue cuestionada sobre recientes declaraciones de su expareja, Lorenzo Méndez.

El cantante aseguró que, en el pasado, Chiquis habría utilizado un GPS para monitorear sus movimientos cuando visitaba a sus hijos, lo que generó una nueva ola de comentarios en redes.

Ante esto, la respuesta de la hija de Jenni Rivera fue breve y directa. Evitó entrar en confrontaciones y se limitó a dejar clara su situación actual.