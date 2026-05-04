4 kdramas de Byeon Woo Seok para enamorarte del nuevo ‘príncipe coreano’

El mundo de los doramas tiene un nuevo ‘príncipe coreano’: Byeon Woo Seok. Conoce algunos de sus mejores kdramas para enamorarte y en qué plataformas puedes verlos.

Aunque para muchos su rostro se volvió una obsesión global tras el éxito arrollador de Lovely Runner en 2024, lo cierto es que este actor ha estado labrando un camino de esfuerzo, carisma y talento desde hace años.

Con su imponente estatura (digna de su pasado como modelo de élite) y una sonrisa capaz de iluminar toda Seúl, Woo Seok ha pasado de ser el "segundo protagonista" que nos rompía el corazón, a ser el hombre que todas las producciones quieren en su elenco principal.

El fenómeno que rodea a Byeon Woo Seok no es casualidad. Representa la evolución del ídolo moderno: un artista que puede interpretar a un villano despiadado con la misma naturalidad con la que encarna a un estudiante de secundaria enamorado o a una estrella de K-pop atormentada.

Recuerdos de Juventud Netflix

4 kdramas de Byeon Woo Seok para enamorarte de él

Recuerdos de Juventud

¿Dónde verlo? Netflix

Byeon Woo Seok interpreta a un modelo que intenta dar el salto a la actuación; la serie sigue a tres jóvenes en la industria de la moda de Seúl que intentan alcanzar sus metas sin comprometer sus valores.

Su interpretación de un joven que descubre que su "privilegio" es en realidad una jaula de oro es sutil y conmovedora. Comparte pantalla con Park Bo-gum en una historia agridulce.

Cuando florece la luna

¿Dónde verlo? Viki Rakuten

Si te gustan los dramas históricos, en esta historia Woo Seok nos regala una interpretación divertida y rebelde en la era Joseon, durante el periodo de las leyes de prohibición de alcohol más estrictas de la historia.

Su altura y porte realzan la majestuosidad de su personaje, mientras que su actuación aporta la ligereza necesaria a una trama que mezcla la comedia con la intriga política.

Cuando florece la luna Viki

Nam-soon, una chica superfuerte

¿Dónde verlo? Netflix

Si creías que Byeon Woo Seok solo podía ser el "chico bueno", en este kdrama llegó para demostrar todo lo contrario. En este spin-off de la legendaria Strong Woman Do Bong-soon, el actor interpreta a Ryu Shi-oh, un villano complejo, frío y extremadamente elegante.

Shi-oh es el CEO de una empresa de distribución que utiliza sus recursos para liderar una red de narcotráfico de una nueva droga sintética. A pesar de ser el antagonista, su interpretación fue tan magnética que muchos espectadores se encontraron simpatizando con su triste pasado de abandono.

Lovely Runner (Corredora encantadora)

¿Dónde verlo? Viki Rakuten

Lovely Runner no solo fue un éxito de audiencia, sino que se convirtió en un hito cultural que catapultó a Byeon Woo Seok al estrellato internacional definitivo. En esta historia, el actor interpreta a Ryu Sun-jae, una superestrella del K-pop cuya vida parece perfecta por fuera, pero que esconde una profunda tristeza.

La trama sigue a Im Sol (interpretada por Kim Hye-yoon), una fan devota cuya vida cambió gracias a las palabras de aliento de Sun-jae tras un accidente. Cuando Sun-jae fallece trágicamente, Sol viaja accidentalmente al pasado, encuentra al Sun-jae de 19 años e intenta por todos los medios cambiar el destino para salvarlo.

Nam-soon, una chica superfuerte Viki

Bonus extra: Una chica del siglo XX

¿Dónde verla? Netflix

Aunque no es un kdrama sino una película, no se puede hablar de la carrera de Byeon Woo Seok sin mencionar esta obra maestra de la nostalgia de Netflix. Interpreta a Poong Woon-ho, el primer amor de una joven en 1999.

Si quieres llorar y entender por qué todo el mundo está obsesionado con su faceta de "primer amor de la nación", esta película es obligatoria.

Byeon Woo Seok no es una estrella fugaz, a través de estos kdramas, hemos visto a un artista que se arriesga, que no teme ser el villano y que abraza con humildad el cariño desbordante de sus fans.