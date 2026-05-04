"No estoy lista": Dolly Parton cancela su residencia en Las Vegas por problemas de salud

Dolly Parton canceló su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud que todavía requieren tratamiento, aunque la cantante aseguró que está respondiendo bien a los medicamentos y que sus médicos consideran tratables los padecimientos que enfrenta. La artista de 80 años explicó que aún no está en condiciones de sostener el nivel físico que exige un concierto completo.

La intérprete de Jolene y 9 to 5 compartió la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que su recuperación avanza, pero no al ritmo necesario para cumplir con la serie de presentaciones que tenía previstas en septiembre de 2026 en Las Vegas.

“La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario”, dijo Parton en el mensaje dirigido a sus seguidores.

La cantante agregó que todavía necesita tiempo antes de volver a una presentación escénica de alto rendimiento, debido a que algunos medicamentos la hacen sentirse mareada o aturdida.

¿Por qué Dolly Parton canceló sus conciertos en Las Vegas?

La residencia Dolly: Live in Las Vegas estaba programada originalmente para diciembre de 2025, pero fue pospuesta a septiembre de 2026 por cuestiones de salud. Ahora, la cantante decidió cancelar definitivamente esa serie de seis conciertos mientras continúa su recuperación.

Parton explicó que sus sistemas inmunológico y digestivo han pasado por complicaciones en los últimos años. También mencionó que sus problemas comenzaron a partir de cálculos renales, aunque evitó dar un diagnóstico detallado sobre su estado médico actual.

dolly parton

La cantante aseguró que no se trata de una condición sin tratamiento. De acuerdo con su mensaje, sus médicos le han garantizado que los padecimientos que enfrenta pueden tratarse, aunque requieren más tiempo de recuperación antes de que pueda volver a presentarse en vivo.

En su video, Parton mantuvo el humor que suele usar al hablar con sus fans. Dijo que no podía subirse al escenario sintiéndose mareada mientras carga banjos y guitarras con tacones, y añadió que tampoco sería sencillo hacerlo con sus trajes cargados de pedrería, su cabello voluminoso y su “gran personalidad”.

¿Qué conciertos fueron cancelados?

Los conciertos cancelados forman parte de la residencia que Dolly Parton tenía prevista en el Caesars Palace de Las Vegas, con fechas programadas del 17 al 26 de septiembre de 2026. La serie representaba su regreso a un formato de presentaciones en vivo de gran escala, aunque la cantante no realiza una gira completa desde 2016.

La cancelación llega después de meses de especulación sobre su salud. En septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento inicial de la residencia, las conversaciones en redes sociales aumentaron al grado de que la propia cantante tuvo que aclarar en octubre que seguía con vida y que no estaba lista para morir.

Dolly Parton

Ese mensaje respondió a la preocupación de sus seguidores después de comentarios públicos de su hermana, que pidieron oraciones por la artista. Desde entonces, Parton ha insistido en que su situación médica requiere atención, pero que no se trata de un retiro definitivo ni de una emergencia terminal.

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