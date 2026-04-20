Chayanne en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y que saber de sus conciertos

Chayanne, el cantante al que muchos llaman el papá de México, ya ha recorrido varias ciudades del país con su reciente gira, pero dentro de poco el cantante regresará a la Ciudad de México para así reunirse y cantar con fans (algunos de ellos sus hijos).

Si eres de lo que irás a alguno de los conciertos de Chayanne, aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el show que sin duda hará cantar y bailar a todos los que asistan.

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¿Cuándo se presentará Chayanne en el Auditorio Nacional?

Chayanne se presentará en cuatro días diferentes en la Ciudad de México y el lugar donde serán sus shows será el Auditorio Nacional.

Los días en los que dará conciertos son: 22 y 23 de abril, así como el 6 y 7 de mayo. Se espera que los conciertos comiencen a las 8:30 PM.

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¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

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Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Chayanne en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Chayanne cante en sus conciertos de CDMX.

Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom

El centro de mi corazón

Provócame

Caprichosa

Cuidarte el alma

Atado a tu amor

Baila baila

Y tú te vas

Yo te amo

Volver a nacer

Tu pirata soy yo

Completamente enamorados

Palo bonito

Este ritmo se baila así

Fiesta en América

Si nos quedara poco tiempo

Te amo y punto

Humanos a Marte

Como tú y yo

Madre Tierra

Dejaría todo

Tiempo de vals

Bailando bachata

Un siglo sin ti

Torero

PJG