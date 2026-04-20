¡Creyó que estaba muerto! La verdad sobre ‘Almohada’ el éxito de José José

Pocas canciones logran atravesar generaciones y quedarse tatuadas en la memoria colectiva. 'Almohada', uno de los temas más emblemáticos de José José, es prueba de ello. Pero detrás de esta balada inolvidable existe una historia tan sorprendente como conmovedora, marcada por la distancia, la incertidumbre… y un giro inesperado que pocos conocen.

¿Quién escribió la canción "Almohada"?

Todo comienza con Adán Torres, un joven músico que soñaba con abrirse camino en la industria. En busca de mejores oportunidades, decidió viajar a Estados Unidos para estudiar, dejando atrás a su esposa. Fue precisamente esa separación la que detonó uno de los momentos más íntimos de su vida y, sin saberlo, el nacimiento de una canción destinada a convertirse en un clásico.

“Almohada” nació de una experiencia personal de Adán Torres. YouTube

La inspiración llegó de forma inesperada. Una mañana, tras la partida de su pareja, Torres despertó abrazando su almohada, creyendo por un instante que aún estaba con ella. Ese gesto cotidiano, cargado de nostalgia, lo llevó a tomar la guitarra y comenzar a escribir. Así surgieron los primeros acordes y versos de ‘Almohada’, una pieza impregnada de amor, ausencia y melancolía.

¿Cómo se conocieron Adán Torres y José José?

Convencido de su potencial, el compositor decidió llevar la canción a un festival musical en Nicaragua. Sin embargo, el destino parecía no estar de su lado: el tema no ganó y apenas logró un cuarto lugar. Lo que parecía un fracaso pronto tomaría un rumbo inesperado gracias a la intervención de Lupita D'Alessio, quien escuchó la canción y quedó impactada.

Fue ella quien le sugirió que buscara a José José, asegurando que nadie mejor que “El Príncipe de la Canción” podría interpretarla. Con esa recomendación en mente, Adán Torres no dudó en acercarse al artista durante una visita a Nicaragua. El encuentro fue tan casual como decisivo: lo interceptó en la entrada de un hotel y le pidió unos minutos para mostrarle su trabajo.

El tema fue presentado en un festival en Nicaragua. FB Locofer

Aunque el cantante tenía prisa, accedió a escucharlo. Lo invitó a su habitación y le pidió que grabara la canción en una grabadora portátil mientras él se preparaba para un compromiso. Días después, ese casete viajaría con José José hasta México… y más tarde hasta Londres, donde finalmente grabaría el tema bajo la producción de Camilo Sesto para su álbum Lo pasado, pasado (1978).

¿Cuál es la historia detrás de la canción "Almohada"?

Pero la historia no termina ahí. Poco después de aquel encuentro, estalló la revolución en Nicaragua, lo que dificultó la comunicación con el compositor. Durante años, José José creyó que Adán Torres había muerto en medio del conflicto. Mientras tanto, “Almohada” comenzaba a conquistar al público, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su repertorio.

El cantante la escuchó y decidió grabarla. IG josejoseoficial

Fue hasta cinco años después cuando el destino volvió a cruzarlos. En un inesperado reencuentro en Los Ángeles, el cantante descubrió que Torres seguía con vida. En ese momento no solo pudieron celebrar el éxito de la canción, sino también formalizar el reconocimiento del autor, quien finalmente recibió las regalías acumuladas por el tema.

Con el paso del tiempo, 'Almohada' se consolidó como una de las baladas más representativas de José José, al lado de clásicos como “El Triste” o “Lo pasado, pasado”. Su letra, cargada de emoción, y su interpretación inigualable han hecho que millones de personas se identifiquen con ella.

La canción se convirtió en uno de los grandes clásicos de su repertorio. IG josejoseoficial

Hoy, Adán Torres sigue vivo y mantiene un perfil lejos de los reflectores, pero su legado permanece intacto. Su historia es un recordatorio de que, a veces, las grandes canciones nacen de los momentos más simples y personales… y que el destino puede convertir un instante íntimo en un himno universal.